Ballando con le Stelle di sabato 10 ottobre 2020 ha il sapore di una puntata interlocutoria: l’annuncio di Milly Carlucci e Samuel Peron in pista sabato 17 ottobre ha già proiettato tutti alla prossima settimana per quello che si preannuncia un momento clou della storia del programma. Intanto c’è questa quarta puntata da portare a casa ed è facile preannunciare l’ennesimo confronto tra Lucarelli – Mussolini, già leit-motiv polemico di questa edizione.

Il ritorno di Peron dopo la lunga quarantena causa positività al Coronavirus terrà comunque banco questa settimana: dopo il ritorno -molto commosso – di Raimondo Todaro, ripresosi a tempo di record dall’appendicite e apparso al fianco di Elisa Isoardi provato ma determinato, Milly Carlucci si prepara ad accogliere un altro figliol prodigo e colonna del programma. Per lui e lei, quindi, tempo di prove, mentre l’allieva assegnata a Peron, Rosalinda Celentano, ha trovato un match perfetto per stile e armonia con la maestra Tina Hoffmann.

Ballando con le Stelle, le esibizioni della quarta puntata

Scendono in pista le coppie composte da Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Eliminati finora Barbara Bouchet – Stefano Oradei e Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi che però tra qualche settimana possono tentare il ripescaggio.

La Giuria è sempre quella: da Sx Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (sempre più showman), mentre di fronte, in veste di Tribuni del Popolo, Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti.

Ballando con le Stelle, 10 ottobre 2020: il Ballerino per una Notte

Ballerino per una notte della quarta puntata di Ballando con le Stelle è l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović, che balla un tango con la moglie Arianna. I voti ottenuti dalla Giuria comporanno il Tesoretto che Alberto Matano assegnerà a una delle coppie in gara, con l’approvazione o col dimezzamento da parte dei ‘Tribuni del Popolo’ che potranno decidere di assegnare metà dei voti a un’altra coppia.

Ballando con le Stelle, come seguirla in tv e in live streaming

Ballando con le Stelle va in onda ogni sabato dalle 20.30 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su RaiPlay. Il programma, di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, è ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Prodotto in collaborazione con Ballandi Multimedia vede alla regia Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2020, second screen

Il second screen è centrale per Ballando con le Stelle che ha ormai eliminato il televoto telefonico per affidarsi esclusivamente al voto popolare via social. Il programma ha un sito ufficiale, una pagina FB, un account Twitter e un profilo Instagram. Da quest’anno gli hashtag sono #BCLS e #BallandoConLeStelle.