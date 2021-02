Federica Pellegrini torna al Festival di Sanremo per la finale di sabato. Nell’ultima serata della kermesse canora non sarà la sola sportiva a calcare il palco dell’Ariston, dato che quella stessa sera dovrebbe essere presente anche Alberto Tomba.

Federica Pellegrini, da ben quattro anni ormai nella giuria di Italia’s Got Talent, torna a Sanremo dopo aver partecipato nella terza serata dell’edizione del 2012, condotta da Gianni Morandi con al proprio fianco Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.

Nell’autunno del 2011 la nuotatrice era stata anche al centro di alcuni rumors che la indicavano come possibile co-conduttrice per il bis di Morandi all’Ariston, ma la stessa Pellegrini smentì, dato che mancavano solo pochissimi mesi alle Olimpiadi di Londra:

Sono stata onorata e sorpresa positivamente quando mi arrivò la proposta, ma ho dovuto rinunciarvi. […] Ci sarebbero voluti mesi di preparazione e io questo tempo quest’anno non ce l’ho. […] Forse però avrò l’onore di essere intervistata da Morandi durante una delle serate del Festival e per me sarebbe un onore assoluto anche quello.

In effetti andò proprio così: Federica Pellegrini scese le scale dell’Ariston giovedì 16 febbraio 2012 e fu protagonista di una piacevole chiacchierata con Gianni Morandi. Da quel momento si aprirono ancora di più, per lei, le porte della televisione, dopo che proprio l’Olimpiade di Londra del 2012 fu per lei un’amarissima delusione, dato che non riuscì a portare a casa alcuna medaglia.

Il riscatto sportivo arriva nel mondiale di nuoto del 2013, quando a Barcellona torna sul secondo gradino del podio nei 200 stile libero. Seguono poi anni di alterne fortune, con una nuova Olimpiade sfortunata, quella del 2016, che l’avvicina secondo alcuni al ritiro, che però non arriva. La Pellegrini tutt’ora è in corsa per ottenere un pass per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno quest’estate.

Tra poco più di sette giorni intanto sarà sul palco dell’Ariston e si godrà un’altra serata di spettacolo: sembra ormai che la televisione sia la seconda casa di Federica Pellegrini, che probabilmente, seppure il ritiro dal nuoto pare anche lontano, potrebbe iniziare a riflettere sul suo futuro, magari anche televisivo, una volta uscita definitivamente dalle vasche.