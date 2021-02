Sanremo 2021, Alberto Tomba ospite

Non solo Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic: ad arricchire il parterre degli ospiti sportivi al Festival di Sanremo, oltre al fuoriclasse del Milan e all’allenatore del Bologna arriva anche l’ex campione del mondo di sci Alberto Tomba. A dare la notizia il portale Davide Maggio.

Considerato uno dei maggiori atleti nella storia dello sport italiano, viene considerato il quarto sciatore di sempre come numero di successi. Nel suo palmares figurano la Coppa assoluta nel 1995, otto Coppe di Specialità, due ori olimpici in Slalom Gigante (a Calgary 1988 e ad Albertville 1992, diventando il primo atleta a vincere nella stessa specialità dello sci alpino per due edizioni consecutive), l’oro olimpico in slalom speciale a Calgary 1988 e due ori, in slalom gigante e in slalom speciale, ai Mondiali del 1996.

In realtà la carriera di Alberto Tomba e il Festival di Sanremo si sono incrociati nel 1988, quando Rai1 interruppe la kermesse canora in Riviera per trasmettere la seconda parte dello slalom speciale delle Olimpiadi invernali di Calgary, che videro trionfare lo sciatore.

Negli anni Novanta Tomba ha conquistato anche la fama di playboy (ha avuto una relazione dal 1991 al 1994 con Martina Colombari) e nel 2000 ha esordito nel mondo del cinema con Alex L’Ariete, pellicola al fianco di Michelle Hunziker per la regia di Damiano Damiani ma diventata cult tra gli appassionati di trash. Nel 2012 Affari tuoi gli rese omaggio con una puntata speciale tutta dedicata agli anni Ottanta. Nel 2018 su Canale 5 diviene ospite dello show – sempre condotto dalla Hunziker – Vuoi Scommettere?.