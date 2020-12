Orietta Berti a Sanremo 2021 con Quando ti sei innamorato

Orietta Berti parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Quando ti sei innamorato. Per Orietta si tratta della dodicesima partecipazione al Festival della Canzone Italiana. La prima è stata nel 1966 con Io ti darò di più e l’anno dopo è di nuovo a Sanremo con Torna a Sanremo nel 1967 con Io, tu e le rose (citata da Luigi Tenco nel biglietto ritrovato nella sua camera dopo la sua morte). Non arriva in finale nel1968 con Tu che non sorridi mai, mentre nel 1969 è di nuovo al Festival con Quando l’amore diventa poesia. Non molla neanche negli anni ’70: a Sanremo 1970 presenta Tipitipitì, nel 1974 è terza con Occhi rossi, nel 1976 celebra la nascita del suo primogenito portando in gara Omar. Anche gli anni ’80 la vedono sul palco dell’Ariston: nel 1981 è in gara con La barca non va più, nel 1982 con la canzone America in, mentre nel 1986 presenta Futuro. L’ultima partecipazione, a oggi, è nel 1992 con Rumba di Tango, presentata in coppia conGiorgio Faletti.

“Partecipo solo perché ci sei tu, Amedeo. E voglio presentare questa canzone con tutto l’entusiasmo che posso avere, perché è proprio nelle mie corde”

dice la Berti in collegamento da casa ad Amadeus che la introduce al pubblico tv.

La cantante è infatti si è ammalata di Covid e ne sta uscendo. Peggiori, invece, le condizioni del marito Osvaldo: “Non sta molto bene, ha avuto la malattia più pesante di me” dice cercando di non perdere mai il sorriso.

In tv la Berti è ormai un personaggio: da ospite fissa a Domenica In 1995/96 all’inizio della ‘collaborazione’ con Fabio Fazio che la chiama per partecipare ad Anima Mia, condotto con Claudio Baglioni, prima di inserirla nel cast del suo Quelli che il calcio. Nel 1997 poi prova anche l’emozione della conduzione di Sanremo Giovani sempre al fianco di Fazio, che l’ha voluta con sé anche in recenti edizioni di Che Tempo Che Fa, ospite fissa del segmento Il Tavolo (con i suoi ‘biscottini). Nel 2006, intanto, non si risparmia e partecipa come concorrente a Ballando con Le Stelle e fa un vero e proprio exploit nel 2018 in Celebrity MasterChef classificandosi seconda dietro Anna Tatangelo.

Ma Orietta non si ferma: ègiudice e coach nelle prime due edizioni di Ora o mai più, condotto da Amadeus, e nella scorsa stagione è nel cast della prima edizione de Il Cantante Mascherato.