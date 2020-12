Gaia a Sanremo 2021 con Cuore amaro

Gaia parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Cuore Amaro“. La cantante è stata annunciata per terza nella finale di Sanremo Giovani. Un traguardo importante quello raggiunto da Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La partecipazione dello scorso anno ad Amici non rappresentava però per la cantante di origini italo-brasiliane una prima volta assoluta in un talent show: nel 2016 infatti aveva partecipato alla decima edizione di X Factor, in cui si era classificata seconda, dietro solo agli Soul System.

Gaia dopo aver terminato un percorso non sempre facile, spronata costantemente dai professori della scuola di Maria De Filippi, in particolare da Rudi Zerbi, è riuscita ad alzare l’agognato trofeo, battendo la concorrenza del ballerino Javier Rojas, giunto insieme a lei a contendersi la vittoria finale, dopo che entrambi avevano già vinto il proprio rispettivo circuito.

Gaia ha poi avuto anche la possibilità di partecipare nel mesi di maggio e giugno allo spin off di Amici, nato con un chiaro intento benefico, Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia. Il programma è stato poi vinto da Irama, ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, ma la giovane cantante ha avuto a propria disposizione un’importante vetrina per poter continuare a beneficiare della notorietà acquisita con la vittoria di Amici (considerando che il momento impediva instore per promuovere il proprio album).

La cantante ha poi partecipato a diversi appuntamenti estivi di Battiti Live, l’appuntamento musicale realizzato da Radio Norba e trasmesso da Italia 1, con la conduzione di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. A settembre Gaia ha partecipato anche ai Seat Music Awards, presentati su Rai 1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Recentemente la cantante è stata presente anche alla prima puntata della nuova edizione del pomeridiano di Amici, in si sono festeggiati i 20 anni dalla nascita del programma.