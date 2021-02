Sanremo 2021, ci sarà anche Giovanna Botteri tra le donne del Festival

Secondo Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano, anche Giovanna Botteri sarà nel ricco parterre di donne da affiancare ad Amadeus nel corso del 72esimo Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo. Al momento non risulta ancora chiaro il suo ruolo.

La storica corrispondente Rai (dal 2007 al 2019 dagli Stati Uniti e dall’agosto 2019 dalla Cina), ha avuto un ruolo da protagonista nell’ultimo anno, prima come giornalista del TG3 nel racconto della pandemia e successivamente come ospite molto richiesta nei salotti televisivi di viale Mazzini, da La Vita in Diretta a Domenica In, fino a condurre sempre per la sua testata lo speciale dedicato alle elezioni americane e il successivo insediamento di Joe Biden.

Nell’agosto 2020 aveva fatto trasparire la sua amarezza per non essere stata scelta come corrispondente Rai di Bruxelles:

“Sarebbe stata per me una grande sfida. Avevo fatto domanda tramite il job posting interno all’azienda. Immaginavo che il mio curriculum fosse sufficiente… Dopo aver coperto i Balcani, il Medio Oriente, l’America e l’Asia, pensavo di raccontare l’Europa in modo diverso. E anche di avvicinarmi a casa. Ma rispetto le decisioni dell’ad Salini. Adesso penso solo a godermi mia figlia e dormire, poi vedremo cosa fare”.

Le altre presenze femminili del Festival di Sanremo 2021 sono per l’apertura l’attrice di Undoing Matilda De Angelis e la cantante Loredana Bertè, per la seconda serata la cantante Elodie e l’attrice protagonista di Lolita Lobosco Luisa Ranieri, per la terza tocca alla modella Vittoria Ceretti, la serata del venerdì dovrebbe essere assegnata a Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, quest’ultima nella giuria di Ama Sanremo, per poi chiudere con Ornella Vanoni, la protagonista della fiction Mina Settembre Serena Rossi e la conduttrice Simona Ventura.