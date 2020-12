I Coma_Cose a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi

I Coma_Cose parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Fiamme negli occhi”. Nati nel 2017 nella scena indie-pop rap italiana, è la prima partecipazione per la coppia (anche nella vita) formata da Fausto Zanardelli (nome d’arte Fausto Lama) e Francesca Mesiano (nome d’arte California).

E’ stata proprio lei a convincere Fausto, che aveva momentaneamente abbandonato la carriera musicale, a tornare a scrivere e cantare. Entrati nell’etichetta musicale Asian Fake, nel 2018 iniziano a far sentire i propri lavori, arrivando a diventare anche ospiti di una puntata di E Poi C’è Cattelan.

La popolarità giunge, in quell’anno, grazie al brano “Post Concerto”, che viene certificato Disco d’Oro, insieme all’altro singolo “Mancarsi”, quest’ultimo proveniente dall’album del 2019 “Hype Aura”, uno dei vari giochi di parole che il duo spesso utilizza all’interno delle proprie canzoni.

Due le principali collaborazioni: una con i Subsonica e Mamakass in “Aurora sogna”, l’altra con Francesca Michielin con “Riserva naturale”. L’ultimo lavoro risale alla primavera scorsa, con l’Ep “Due”, contenente, appunto, due canzoni, “Guerre fredde” e “La rabbia”.

A livello di partecipazioni, oltre ai numerosi concerti che hanno tenuto (hanno anche aperto quelli dei Phoenix), è da segnalare la loro partecipazione al Concerto del Primo Maggio 2019 e, nel 2020, ad “Heroes”, concerto evento che ha visto partecipare numerosi artisti per sostenere i lavoratori dello spettacolo colpito dalla pandemia. Televisivamente parlando, da segnalare la loro presenza ad una puntata di Una storia da cantare dedicata a Lucio Battisti, così come un loro cameo nella serie tv di Netflix Summertime (video in alto).