AGGIORNAMENTO ORE 18:35 – Irama dopo essersi sottoposto ad ulteriore tampone – in seguito al caso di positività nello staff del cantante – è risultato negativo.

Sanremo 2021, Irama salta la prima serata per positività di un collaboratore: al suo posto Noemi

Primo caso di positività riscontrata nello staff di un cantante in gara nei giorni di Sanremo 2021: un collaboratore di Irama è risultato positivo al test antigenico di controllo. L’artista è stato quindi sottoposto a tampone molecolare di verifica e per questa ragione, in attesa del risultato, salta la sua esibizione prevista stasera, martedì 2 marzo 2021. Al posto di Irama canterà Noemi, in gara con Glicine.

La positività riscontrata col tampone antigenico rapido di ultima generazione è sicuramente la dimostrazione del funzionamento delle misure di controllo, ma ovviamente apre scenari preoccupanti. Non solo per quel che riguarda il contagio vero e proprio – che il protocollo di sicurezza allestito mira appunto a scongiurare – ma, restando al Festival in quanto tale, anche per la partecipazione all’evento. Sanremo 2021 è raccontato, a tambur battente, come un mezzo per la rinascita, la ripartenza del comparto discografico dopo un anno di stop e per i cantanti in gara vuol dire presentare il proprio progetto discografico alla stampa, ma soprattutto a un potenziale mercato di milioni di persone. Ma al momento il regolamento di Sanremo prevede che in caso di positività propria o di un membro dello staff, che quindi comporti una quarantena, il cantante possa/debba ritirarsi, e con lui la canzone.

Là dove il tampone molecolare di controllo cui si è sottoposto l’artista – e immaginiamo anche tutto lo staff, anche se non è chiaro dalla scarna nota dell’ufficio stampa – dovesse essere malauguratamente positivo, così come se dovesse essere confermata la positività del suo collaboratore – cosa che ovviamente speriamo non accada e che tutto si risolva con uno ‘spavento’ come nel caso degli Extraliscio – Irama dovrebbe lasciare il Festival prima ancora di aver presentato il suo brano. Nonostante la Pandemia, in questa edizione anomala di Festival non è stato predisposto nessun Piano B, nessuna rete di protezione per garantire alla canzone (e all’annesso progetto discografico) la visibilità Sanremese.

Inutile ogni riferimento all’Eurovision Song Contest, che pure è stato evocato da un prode collega nella Conferenza Stampa della vigilia: lì sono stati immaginati 4 scenari – di cui il più ottimistico scartato a 5 mesi dall’evento, mentre si spera di poter avere parte dei partecipanti live a Rotterdam – e, al netto di quel che succederà, sono in corso di registrazione i live-on-tape, ovvero le esibizioni così come avverrebbero/avverranno in Arena a Rotterdam nelle due semifinali del 18 e del 20 maggio e, per i finalisti, sabato 22 maggio.

Qui, come detto anche da Coletta e Amadeus, si è iniziato a lavorare a maggio scorso immaginando che per Febbraio 2021 si fosse ormai fuori dal tunnel della pandemia, ma si è arrivati al 4 febbraio 2021 (data nella quale gli altri anni si sarebbe stati in pieno Festival) per presentare e far approvare da CTS il Protocollo di Sicurezza anti-Covid.

La speranza è, ovviamente, che si tratti di un falso risultato e che quindi tutto possa svolgersi in tranquillità, prima di tutto per chi è risultato positivo: come direbbe Troisi, la salute è la prima cosa. Nella malaugurata ipotesi che la positività (anche falsa) fosse però confermata, bisognerà davvero capire se Irama e la sua canzone, La genesi del tuo colore, potranno partecipare a Sanremo 2021, in qualche modo.