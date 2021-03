Sanremo 2021 è iniziato: prima conferenza stampa in diretta dalla cittadina ligure dopo il debutto dalla sala degli Arazzi di Roma. L’inizio della conferenza stampa di oggi, lunedì 1° marzo 2021, è fissato per le 12.30 12.00: si attendono, ovviamente,il conduttore e direttore artistico Amadeus, le incursioni dell’amico e principale co-conduttore Fiorello, così come il direttore di Rai 1, il capostruttura e vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, il direttore di Rai Pubblicità, il regista Stefano Vicario. Sarebbe auspicabile anche la presenza degli ospiti fissi, ovvero Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, ma i due potrebbero essere presenti,insieme alla conduttrice della prima serata Matilda De Angelis nella conferenza di domani.

Quel che ci si aspetta – al di là dei saluti istituzionali e delle parole di rito – sono informazioni utili a definire la scaletta delle cinque serate del Festival, dall’ordine di uscita dei Big e dei Giovani (ma la speranza di averli con un giorno di anticipo sa di utopia) allo schedule definitivo degli ospiti confermato dopo settimane di anticipazioni concesse ai quotidiani. Sarebbe un modo per definire la scaletta di Sanremo 2021 sera per sera.

Vedremo cosa Amadeus avrà voglia di raccontare ai giornalisti accreditati e presenti a Sanremo (pochi) e a quelli che seguiranno da casa (la maggioranza) questa prima conferenza: lo spettacolo inizierà domani, qui vorremmo informazioni utili. E un po’ di quello che sta succedendo a Sanremo 2021 (e che neppure il PrimaFestival ci sta raccontando).