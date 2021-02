Sanremo 2021, Loredana Bertè apre la Prima Serata

Loredana Bertè aprirà la prima serata di Sanremo 2021, martedì 4 marzo: questa ‘la notizia’ data da Amadeus in collegamento con Che Tempo Che Fa di domenica 21 febbraio, ma anticipata già ieri in un’intervista a la Repubblica. Le voci che volevano la Bertè a Sanremo trovano quindi conferma nelle parole del direttore artistico, che all’amico Fazio dice che sarà sua l’apertura della prima serata: sarà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo, “Figlia di”.

Per la Bertè – e per Rai 1 – sarà anche un modo per fare promozione alla puntata a lei dedicata di A grande richiesta, lo show dell’ammiraglia che dopo le prime due (disastrose) puntate è stata spostata dal prime time del sabato alla prima serata del martedì. La puntata, che sarà condotta da Alberto Matano, andrà quindi in onda martedì 9 marzo, a una settimana esatta dal debutto del Festival.

Per la Bertè è un ritorno al Festival, anche se non in gara: l’Ariston l’ha vista in gara undici volte in gara, l’ultima volta nel 2019 con il brano Cosa ti aspetti da me). E questa ospitata nel 2021 potrebbe essere anche un modo per ‘celebrare’ i 40 anni dalla sua partecipazione ‘scandalo’ col pancione finto.

Confermata co-conduttrice della prima serata la super top model Naomi Campbell, come già rivelato da Amadeus in una intervista a La Stampa (a conferma anche della strategia delle ‘anticipazioni’ ai quotidiani più che alla tv). Il direttore artistico ha inoltre commentato, en passant, il ‘reclutamento’ di Barbara Palombelli per la penultima puntata:

“Ho voluto una donna che avesse tante ore di televisione… credo che sia la conduttrice con più ore di diretta settimanale in tv”

ha detto Amadeus, che evidentemente ha bisogno di ‘spalle’ in mancanza di pubblico. Certo che i ritmi dei due sono, a orecchio, piuttosto diversi e sarà una sfida metterli insieme per la conduzione del Festival. Fiorello intanto si è proposto per un valzer con lei: “Mi ‘rutellizzo’ e la invito a ballare”.

Amadeus, nel frattempo, parla di altre ‘punteggiature’ femminili nel corso delle cinque serate, per parlare di cose importanti: tra queste punteggiature potrebbe esserci quella di Antonella Ferrari per parlare di sclerosi multipla. Speriamo che gli spazi siano meno sacrificati di quelli riservati ai discorsi importanti delle donne nella scorsa edizione. E non vediamo l’ora che si cominci…