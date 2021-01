Naomi Campbell sarà una delle dieci donne che affiancheranno Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo, in scena dal 2 al 6 marzo. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore, nonché direttore artistico, che a La Stampa oggi racconta i motivi di questa sua scelta.

Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica.

Amadeus ha poi precisato che Naomi Campbell sarà al suo fianco per una sola serata, la prima delle cinque in onda dal Teatro Ariston, mentre ha poi aggiunto che alcune delle altre donne potranno accompagnarlo anche per l’intera settimana. Per il momento sono solo due gli altri nomi annunciati dal direttore artistico del Festival di Sanremo per i volti che dovranno accompagnarlo lungo il suo secondo cammino sanremese.

Avranno una serata ciascuna sicuramente Elodie e Matilda De Angelis, mentre per gli altri sette nome siamo ancora nell’ambito dei rumors, con alcuni nomi che continuano a rincorrersi, senza mai però trovare né conferma né smentita. È comunque immaginabile che nelle prossime ore dallo stesso Amadeus verranno annunciati nuovi nomi, fino ad arrivare allo svelamento completo del cast delle cinque serate.

Per la Campbell si tratta di un ritorno televisivo in Italia dopo l’ospitata (recuperabile qui) nel 2017 da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove, nel corso dell’intervista, la modella di origini afro-giamaicane, si commosse nel rivedere le immagini di Gianni Versace, che sancì, a suo avviso, la sua affermazione in Italia.

Uno dei momenti televisivi in cui però tutti ricordano la partecipazione di Naomi Campbell è sicuramente l’intervista realizzata nel 2004 da Mara Venier nella première di Domenica In, dove si arrivò alla celebre esclamazione della Venier, dopo i tanti no ricevuti dalla modella riguardo a domande che avevano come oggetto la sua vita privata:

Facciamo una cosa: visto che non vuole rispondere a nulla, faccia lei delle domande a me. Io rispondo a tutto.

Certi che un momento del genere non si ripeterà – anche perché da quello che ha annunciato Amadeus la modella parlerà di altro – non resta che attendere la serata inaugurale del Festival di Sanremo per vedere Naomi Campbell scendere le scale dell’Ariston.