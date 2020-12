Elodie a Sanremo 2021: la cantante sarà una delle co-conduttrici

Elodie sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso della 71esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, dal 2 al 6 marzo 2021.

Il conduttore e direttore artistico del Festival per il secondo anno consecutivo ha ufficializzato il nome della cantante romana durante la conferenza stampa di presentazione de L’Anno che Verrà, l’evento classico di Rai 1 della notte di San Silvestro.

Elodie, che ha raggiunto il successo grazie ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, l’anno scorso, ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo, gareggiando nella categoria Big con la canzone Andromeda, scritta per lei da Mahmood e Dardust, che ha raggiunto il settimo posto nella classifica finale di Sanremo e il sesto posto per quanto riguarda le classifiche di vendita.

L’album che ha pubblicato al termine della kermesse sanremese, This is Elodie, è stato certificato Disco d’Oro dalla Fimi per aver superato le 25mila copie vendute.

Amadeus, durante la conferenza stampa odierna, ha così parlato di Elodie:

Una delle donne che saranno presenti con me sul palco dell’Ariston sarà Elodie. E’ una bella ragazza, spiritosa, divertente e ironica. E’ una ragazza che ha tante qualità. L’anno scorso è stata in gara, quest’anno il pubblico potrà conoscerla come co-conduttrice.

Elodie, ovviamente, non sarà la prima cantante a vestire i panni di co-conduttrice al Festival di Sanremo.

Già l’anno scorso, ad esempio, tra le donne che hanno affiancato Amadeus alla conduzione, ricordiamo Sabrina Salerno. Per quanto riguarda le edizioni più recenti, sono da citare soprattutto Arisa ed Emma Marrone che affiancarono Carlo Conti nell’edizione che andò in onda nel 2015.