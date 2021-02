Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus sera per sera

E’ ormai partito il count down per l’edizione -travagliatissima- del prossimo Festival di Sanremo, che anche i muri sanno si svolgerà presso la ridente cittadina in provincia di Imperia settimana prossima, a partire da martedì 2 e fino a sabato 6 marzo. Come è noto alla conduzione quest’anno è stato confermato da Stefano Coletta, direttore della Rete 1 della Rai Amadeus, che avrà al suo fianco -come l’anno scorso- il buon Fiorello (senza pubblico in sala però). In dosi omeopatiche e con chirurgica scelta comunicativa, sono state snocciolate le varie conduttrici, o meglio co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso di questo che è il vero Carnevale televisivo italiano.

Noi oggi cercheremo di mettere un po’ d’ordine rispetto ai nomi usciti (e non usciti) delle partner femminili che lo affiancheranno sul palco del teatro Ariston di Sanremo nel corso delle cinque serate in programma su Rai1 a partire dalle ore 20:50 di martedì, dopo l’appuntamento con Prima Festival. Ecco dunque l’ordine di co-conduzione e di partecipazione in qualità di ospite delle donne che affiancheranno Amadeus da lunedì 2 a sabato 6 marzo (trattasi di indiscrezioni, quindi in attesa di ufficialità). Iniziamo dunque dalla prima serata del Festival di Sanremo in programma martedì 2 marzo 2021, a fianco di Amadeus dovrebbero esserci Matilda De Angelis e Loredana Bertè.

Passiamo dunque alla seconda serata in programma mercoledì 3 marzo sempre in prime time su Rai1. Qui sarebbero previste sul palco del teatro Ariston di Sanremo la cantante Elodie e l’attrice Luisa Ranieri, che ha debuttato lunedì sera su Rai1 con un ottimo indice di ascolto nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Giovedì sera Amadeus dividerà il palcoscenico con la bella modella Vittoria Ceretti, mentre la serata del venerdì dovrebbe essere assegnata a Barbara Palombelli e Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra e fresca giurata di Ama Sanremo, il programma che ha decretato su Rai1 il cast dei giovani nella sezione Nuove proposte del Festival.

Dulcis in fundo eccoci arrivati alla serata finale del Festival con un trittico di prime donne che divideranno il palco del teatro Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello, si tratta della grande cantante Ornella Vanoni, dell’attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi, reduce dal successo della fiction Mina Settembre e prossima conduttrice su Rai1 della Canzone segreta e della conduttrice Simona Ventura, che vedremo presto alla guida del nuovo gioco a premi di Rai2 Game of games.

Questi dovrebbero essere gli abbinamenti dunque serate-conduttrici e super ospiti delle cinque puntate del Festival di Sanremo 2021. Come avete visto nella lista non ci sarebbe la modella Naomi Campbell, la cui presenza al momento pare non essere stata ancora confermata, staremo a vedere.