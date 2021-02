Come anticipato da Blogo un mese fa, tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus, infatti, sarà nel cast del PrimaFestival (brandizzato Suzuki). La conferma arriva dal sito di Davide Maggio, che aggiunge il fatto che al suo fianco ci saranno Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Il PrimaFestival andrà in onda dal 27 febbraio al 6 marzo 2021 su Rai1 subito dopo il Tg1 delle 20.00 e avrà il compito di traghettare il pubblico della rete ammiraglia al grande evento al via ufficialmente martedì 2 marzo.

Per Giovanna Civitillo si tratta di una promozione, visto che lo scorso anno aveva scelto di rimanere dietro le quinte del Festival diretto e condotto dal marito, limitandosi a qualche inquadratura in prima fila durante le lunghe dirette e al ruolo di inviata speciale de La vita in diretta.

Il PrimaFestival lo scorso anno era stato condotto da Gigi e Ross insieme alla speaker di Radio Rai Ema Stokholma. Da notare come insieme alla Civitillo quest’anno ci saranno due comici con una radicata carriera in radio. Valeria Graci, infatti, è speaker di Rtl 102.5, mentre Giovanni Vernia è voce di Rds.

Il coinvolgimento diretto nel PrimaFestival fa immaginare che la Civitillo possa palesarsi per almeno una serata anche sul palco del Teatro Ariston (al netto delle misure stringenti legate al protocollo anti-covid) al fianco del marito. Il quale a Non Stop News su Rtl 102.5 qualche giorno fa si era espresso così sull’ipotesi di avere accanto a sé la consorte: