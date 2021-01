Da qui al 2 marzo non mancheranno annunci e colpi di scena per quanto riguarda i nomi che, al netto dei cantanti in gara, affiancheranno Amadeus nel suo bis al Festival di Sanremo. Ad oggi sono state ufficializzate soltanto le presenze di Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Fiorello (per tutte e cinque le sere) e di Elodie (co-conduttrice per una serata), mentre continuano a circolare le indiscrezioni riguardanti Gerry Scotti, Luca Argentero, Jovanotti, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini.

Oggi Blogo è in grado di dar conto di un’altra voce in circolazione. È quella che riguarda Giovanna Civitillo, moglie del direttore artistico e conduttore della 71esima edizione della kermesse canora. Stando a quanto ci risulta, infatti, sarebbe al vaglio l’ipotesi di un coinvolgimento dell’ex ballerina di L’Eredità al Festival di Sanremo.

Lo scorso anno, Giovanna Civitillo scelse di fare ‘un passo indietro’ (tanto per citare una discussa dichiarazione di Amadeus relativa ad una protagonista di Sanremo 2020, Francesco Sofia Novello), limitandosi al ruolo di inviata speciale di La vita in diretta e a qualche inquadratura in diretta nella prima fila del teatro Ariston.

Una (saggia) scelta all’insegna della sottrazione, messa in pratica nonostante le numerose proposte televisive (e non solo, di certo non mancano le iniziative collaterali al Festival) ricevute, che anche quest’anno prevedibilmente stanno fioccando nei confronti della moglie dell’uomo che nella settimana festivaliera avrà gli occhi addosso di milioni di italiani.

Per cercare conferme sulla voce riguardante la ‘first lady’ del Festival, Blogo ha contattato in queste ore l’entourage di Amadeus, che ci ha fatto sapere di non avere nessuna informazione in più rispetto a quelle già pubbliche. Curioso, ma tant’è.

Ergo, per scoprire se effettivamente Giovanna affiancherà Amadeus all’Ariston, per una o più serate, non resta che attendere comunicazioni ufficiali.