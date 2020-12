Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di L’anno che verrà, nella quale, come prevedibile, si è parlato molto anche del Festival di Sanremo 2021. Amadeus, infatti, ha annunciato le presenza di Elodie e di Achille Lauro al suo fianco.

Nel dettaglio, Elodie vestirà i panni della co-conduttrice in una delle serate del Festival, mentre Achille Lauro sarà ospite fisso per tutta la settimana. Ufficializzata anche la presenza, anticipata nei giorni scorsi da Dagospia, del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Blogo è in grado di aggiungere che a Sanremo accanto ad Amadeus ci dovrebbe essere anche Anna Tatangelo, come anticipato nei giorni scorsi anche da Il Messaggero. A quanto ci risulta resterebbe, invece, ancora aperta la trattativa che riguarderebbe Elettra Lamborghini (il cui twerk a The Voice Senior è stato di recente censurato dalla Rai).

Insomma, anche se a distanza di tre lunghi mesi (Sanremo 2021 è in programma dal 2 al 6 marzo) e con una pandemia in corso, si inizia a delineare il cast televisivo del Festival. Un cast televisivo ‘molto musicale’, almeno fino a questo momento.

Ricordiamo che di recente Blogo ha anticipato la trattativa in corso tra la Rai e Luca Argentero, per averlo sul palco del teatro Ariston. Inoltre, come noto, accanto ad Amadeus ci sarà sicuramente Fiorello e molto probabilmente Gerry Scotti, mentre per quanto concerne Jovanotti non si hanno particolari aggiornamenti.

Dopo le feste arriveranno ulteriori dettagli. Prima, per Amadeus c’è da condurre L’Anno che verrà (in onda su Rai1 il 31 dicembre) e lo speciale de I Soliti ignoti dedicato alla Lotteria Italia, le cui vendite nel 2020 hanno fatto segnare un calo del 30%. Acquistati appena 4,7 milioni di biglietti, per un crollo storico che non si registrava da 40 anni, con un incasso di circa 23,5 milioni di euro (l’anno scorso i biglietti venduti erano stati 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro).

