Oggi, martedì 29 dicembre 2020, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione de L’anno che verrà, l’evento con il quale Rai 1 accoglie l’anno nuovo per salutare quello vecchio, che andrà in onda, ovviamente, durante la notte di San Silvestro, a partire dalle ore 21 o subito dopo il consueto messaggio di fine anno da parte del Presidente della Repubblica.

Mai come quest’anno, la notte di San Silvestro è particolarmente attesa, soprattutto perché non si vede l’ora di mettersi alle spalle un 2020 funesto, caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 che ha stravolto le nostre vite.

Il Coronavirus, superfluo sottolinearlo, ha stravolto i programmi anche per quanto riguarda L’anno che verrà. L’edizione 2020, infatti, avrebbe dovuto tenersi in Umbria, presso le Acciaierie di Terni, ma a causa delle misure di contenimento della diffusione del virus, la location sarà lo Studio 5 degli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Per il sesto anno consecutivo, sarà Amadeus a condurre l’evento di fine anno di Rai 1. In quest’edizione, al fianco del conduttore che a marzo condurrà il suo secondo Festival di Sanremo, come anticipato da TvBlog, ci sarà Nino Frassica.

Gli ospiti musicali saranno Gianni Morandi, Arisa, Ricchi e Poveri, Annalisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Rocco Hunt, J-Ax ed Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior.

Quest’anno, L’anno che verrà si scontrerà a distanza con il Capodanno firmato Grande Fratello Vip che andrà in onda, ovviamente, su Canale 5.

L’anno scorso, il countdown per il 2020 fu seguito da 4.772.000 telespettatori, con uno share pari al 31,11%.

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e il conduttore Amadeus.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 12:30.