L’anno che verrà su Rai1 con Amadeus c’è Nino Frassica

Dopo lo scossone dei giorni scorsi legato al cambio di location con il tramonto dell’ipotesi Terni per l’edizione 2020 dell’Anno che verrà proseguono i lavori rispetto al cast dello storico spettacolo di fine d’anno di Rai1 condotto anche quest’anno da Amadeus. Lo show, come rivelato da queste colonne, verrà realizzato presso gli studi Frizzi (ex Dear) di Roma, precisamente nello studio 5 di questo stabilimento.

Il cambio di location e la decisione di realizzare il programma presso lo studio 5 di Roma ha portato con se anche tutta una serie di questioni organizzative che devono essere in qualche modo risolte nelle prossime settimane, anzi diremmo giorni, visto che mancano pochi giorni alla sera di San Silvestro. Certamente lo spettacolo quest’anno dovrà rinunciare alla “grandinata” di ospiti che hanno caratterizzato le precedenti edizioni di questo show.

In particolare si pensa a molti meno ospiti, musicali evidentemente visto che lo spettacolo vive principalmente di esibizioni di cantanti e nel caso specifico si pensa ad un numero ristretto di cantanti che però eseguiranno nel corso della lunga serata, che partirà alle ore 21 circa subito dopo il Messaggio di fine d’anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e terminerà attorno alle 2 di notte, più brani musicali.

I nomi del cast di cantanti che animeranno l’Anno che verrà è in corso di formazione, ma TvBlog è in grado di anticiparvi il nome di chi affiancherà sul palco dello studio 5 di Roma Amadeus e sarà quella vecchia volpe della televisione nostrana chiamata Nino Frassica. Sarà dunque il bravo presentatore di Arboriana memoria, fresco settantenne, a darci quella dose di buonumore necessaria per una serata speciale quale è quella di San Silvestro.

L’appuntamento comunque è confermato con Amadeus il 31 dicembre a partire dalle ore 21 circa in diretta dallo studio 5 di Roma con L’anno che verrà insieme a Nino Frassica.