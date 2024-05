Se le fiction della lunga serialità sono già in vacanza, Raiuno ha ancora dei film-tv da proporre al proprio pubblico: uno di questi è Mascaria, di cui oggi, martedì 14 maggio 2024, alle 12:00, si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in anteprima.

Il film-tv assume un significato particolare, dal momento che viene mandato in onda (anche su RaiPlay) giovedì 23 maggio, nella Giornata della Legalità, istituita nel 2002 per ricordare le vittime di tutte le mafie: una data scelta non a caso, dal momento che il 23 maggio 1992 ci fu la Strage di Capaci, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie, anch’essa magistrato, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Tornando al film-tv, nella Sala stampa della sede Rai in Viale Mazzini a Roma intervengono Anouk Andaloro, Capostruttura di Rai Fiction; Mario Rossini, produttore di Red Film; la regista Isabella Leoni ed il protagonista, Fabrizio Ferracane.

Mascaria è ispirato a una storia realmente accaduta: protagonista è Pietro Ferrara, un costruttore siciliano che, stanco del giogo della mafia, decide di denunciare i suoi oppressori. Un atto di coraggio che scatena una serie di eventi che vedono Pietro trasformarsi da vittima a imputato, un percorso costellato di sfide legali e personali. Il cast della fiction, oltre al già citato Ferracane, include anche Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e Fortunato Cerlino.