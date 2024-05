Curioso davvero il destino delle ultime due performances televisive di Milly Carlucci. Un destino che il caso ha voluto legare non a qualcosa di “televisivo” ma a qualcosa di “non televisivo”, ovvero quello che viene chiamato dagli addetti ai lavoro “nero“. Quello spazio cioè che c’è fra il programma vero e proprio ed il break pubblicitario. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Era accaduto durante la finale di Ballando con le stelle ed è accaduto nuovamente durante la prima puntata del nuovo varietà di Milly Carlucci L’acchiappatalenti. Ma veniamo ai fatti.

La maledizione del black out di Milly Carlucci

Un break infinito di ben otto minuti ha contraddistinto la prima puntata dell’Acchiappatalenti. A svelare l’accaduto è la stessa Milly Carlucci in un video postato sui suoi profili social. La Carlucci parla di inconveniente tecnico che ci richiama alla memoria la finale di Ballando con le Stelle del dicembre scorso, quando i minuti di interruzione furono addirittura 12 con tanto di Tecehetechetè in onda per tappare il buco. Insomma Milly ha ricominciato da dove aveva lasciato.

Il precedente della finale di Ballando con le stelle

Se un programma come Ballando, soprattutto in finale può difendersi da un danno simile (scese di 6 punti, ma li recuperò in fretta), più difficile l’impresa per un titolo nuovo che la gente ancora non conosce. Al netto quindi di qualsiasi discorso editoriale, sulla prima del nuovo show di Rai1 ha influito questo episodio. Infatti la curva dell’Acchiappatalenti ne ha risentito pesantemente e solo dopo più di 20 minuti è ritornata in linea con il suo ascolto medio che alla fine è un tutto sommato decoroso 17,25%. Niente a che vedere con i giudizi trenchant di chi parla di flop.

Il confronto con Il cantante mascherato

Certo è curioso andando a ritroso vedere che i dati del tanto vituperato Cantante Mascherato al venerdì avevano spesso viaggiato tra il 18 e il 20% di share e che di sabato aveva chiuso la sua ultima serie totalizzando un buon 20% contro l’inarrivabile Amici. Per vedere se l’Acchiappatalenti reggerà nella sua seconda puntata bisognerà attendere domenica prossima alle 10, quando usciranno i numerelli dell’Auditel. Sempre che prima la maledizione del black out non colpisca ancora.