Analisi Auditel della serata di venerdì 10 maggio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca l’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 4% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 22 ed il 33% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo poi le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole che seguono subito sotto la linea del 10% di share, con la curva azzurra di NCIS poco sopra la linea del 5%. Ultime come sempre le curve di Rete 4 e Rai2.

Prime time con la curva blu di Rai1 che parte al comando con il varietà L’acchiappatalenti poco sotto la linea del 20% di share, in calo, poi superata strada facendo dalla curva arancione di Canale 5 con Terra amara che poi tocca il 21% di share. Al terzo posto c’è la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che precede Propaganda live e La donna per me di Rai2.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che tocca il 21% di share, guadagnando il primo posto con Endless love, seguita dalla curva gialla del finale di Quarto grado, quindi ci sono le curve di Tv7 e Propaganda live.