Puntata finale de L’acchiappatalenti con un ‘fuori programma’…programmato. In via del tutto eccezionale, Milly Carlucci fermerà lo spettacolo per collegarsi con lo Stadio Olimpico di Roma (luogo che – fra l’altro – è poco distante dall’Auditorium Rai da dove va in onda la sua trasmissione) per seguire in diretta la gara finale dei 100m maschili agli Europei di Atletica in corso a Roma di cui è in corso la seconda giornata. Qui il programma.

L’annuncio è arrivato dalla conduttrice de L’acchiappatalenti sui suoi social:

Stasera in questo studio televisivo si parlerà di talento puro perché eleggeremo il vincitore de L’acchiappatalenti, ma noi saremo collegati alle 22:53 qui dietro, nel luogo in cui si svolgono i campionati Europei di Atletica. Vedremo i 100 metri piani che sono la gara regina dell’atletica leggera. Noi aspettiamo i grandi protagonisti italiani, facciamo il tifo per Marcel Jacobs e per gli altri italiani che avranno la possibilità di essere in finale e di dare veramente una grande soddisfazione a tutti noi e di essere il nostro orgoglio. Anche noi, qui su Rai 1, qui all’acchiappatalenti, saremo collegati per qualche minuto e vedere questa grande finale.

La finale dei 100m maschili agli Europei di Atletica, dunque, sarà visibile su due reti generaliste in contemporanea. Gareggerà il campione olimpico Marcel Jacobs che vuole nuovamente affermarsi

Su Rai 2 e Rai Sport HD le gare sono raccontate dalla voce di Franco Bragagna e lo saranno sino alla sua conclusione, mercoledì 12 giugno.

Il curioso stop riporta alla memoria un altro caso rimasto ancor più impresso nella storia del piccolo schermo per la portata dell’evento. Parliamo di quel 27 febbraio 1988 in cui Alberto Tomba riuscì a fermare il Festival di Sanremo per la sua gara di sci (Slalom speciale) alle Olimpiadi di Calgary del 1988. Una gara vincente che meritò la standing-ovation da parte del pubblico del Teatro Ariston, testimone di un passaggio televisivo e sportivo davvero storico.