L’Acchiappatalenti, puntata 31 maggio: anticipazioni e diretta

Quarto appuntamento per L’Acchiappatalenti, il nuovo talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Tornano ad esibirsi all’Auditorium del Foro Italico talenti provenienti da tutto il mondo. A ciascun Acchiappatalenti spetterà il compito di capire il loro potenziale e aggiudicarseli prima che a battere il martelletto sia qualcun altro. Nell’ultima puntata, in onda sabato 8 giugno, ciascun Acchiappatalenti si dovrà esibire con gli artisti con cui è arrivato in finale.

Il programma, ideato da Milly Carlucci e dal suo team autoriale, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, vede in regia Luca Alcini.

L’Acchiappatalenti, puntata 31 maggio: anticipazioni

Anche nel corso della quarta puntata si esibiranno talenti di vario genere: cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti o aspiranti tali, italiani e internazionali. Qualunque sia il valore e la natura della loro esibizione, spetterà agli Acchiappatalenti il compito di promuoverlo e convincere il pubblico a casa a sostenerli. Negli scorsi giorni, Carolyn Smith, già presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha mostrato su Instagram di essere all’Auditorium del Foro Italico. Potremmo dunque vederla nel corso della prossima puntata coinvolta direttamente o indirettamente?

L’Acchiappatalenti, puntata 31 maggio: gli Acchiappatalenti

Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno sono i cinque Acchiappatalenti. Mara Maionchi ha già due talenti in finale: le Black Widow e Gina De Boer. Teo Mammucari invece al momento ha solo un talento in finale: Matteo Del Campo. Un solo artista al momento anche per Wanda Nara, che ha vinto la prima puntata con Antonio Vaglica. Francesco Paolantoni invece ha già in finale, come Mara Maionchi, due artisti: Ben Palumbo e Aikawa Yousuke. Per Sabrina Salerno infine un solo concorrente al momento in finale: la drag queen Ruby Sinclair.

L’Acchiappatalenti, puntata 31 maggio: dove seguirla in tv e in streaming

Il penultimo appuntamento di L’Acchippatalenti si potrà seguire in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:35. In contemporanea la puntata è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Inoltre il pubblico da casa nel corso della serata può votare tramite i profili social del programma. TvBlog come di consueto seguirà la puntata con l’immancabile liveblogging.