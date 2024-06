Stasera, sabato 8 giugno 2024, in prima serata su Rai 1, va in onda la puntata finale de L’acchiappatalenti con Milly Carlucci, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico (Roma).

Nello show è protagonista il talento con esibizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo.

Cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri, altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Qualunque sia il valore e la natura del talento “acchiappato”, fondamentali saranno l’arringa per promuoverlo e convincere così il pubblico (che potrà votare sin dall’inizio per il proprio acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione) e la giuria, che darà un voto da zero a 10 alla sua capacità di individuare e promuovere il talento scelto e anche alla sua affinità artistica.

Chi sono gli AcchiappaTalenti

I cinque “AcchiappaTalenti” Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara hanno messo alla prova le loro capacità di talent scout, cercando di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche.

Per farlo avranno a disposizione un martelletto simile a quello dei battitori d’asta, ma dovranno sbrigarsi perché per scegliere avranno a disposizione poco tempo, ovvero la clip di presentazione e i primi 15 secondi dell’esibizione del talento.

Ancora una volta saranno protagonisti artisti provenienti da tutto il mondo. Il pubblico da casa potrà votare l’acchiappatalenti preferito sugli account X, Facebook e Instagram della trasmissione, e la giuria, composta dalla presidente Simona Ventura con Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, darà un voto da zero a 10 alle varie performance.

Al termine delle esibizioni la somma delle votazioni social e della giuria determineranno i vincitori dell’edizione.

L’Acchippatalenti: la giuria

La giuria dello show è composta dalla Presidente Simona Ventura, antesignana regina dei talent, da X Factor a Music Farm, da Flavio Insinna, attore, conduttore capocomico in teatro e in tv e brillante giurato del Cantante Mascherato, e da Francesco Facchinetti, primo conduttore di X Factor, che nella vita è principalmente un talent scout (Irama, Mr. Rain, Frank Matano, Rocco Hunt, Fedez, Emis Killa sono alcune delle sue scoperte) ovvero un promotore di talenti in grado di giudicare se i cinque protagonisti abbiano fatto o meno la scelta giusta.

L’AcchiappaTalenti puntata 8 giugno 2024: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione va in onda, in diretta streaming in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand”: le clip di tutte le esibizioni dei vari talenti. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

“L’AcchiappaTalenti”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle. È un programma di Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo Sandra Nicola, regia di Luca Alcini.

L’AcchiappaTalenti sui social

Il programma si può seguire e commentare su Twitter attraverso l’account @acchiappatalent, su Instagram @acchiappatalenti e Facebook @acchiappatalenti.

L’hashtag è ufficiale è #acchiappatalenti.