L’appuntamento è previsto per i venerdì sera di maggio nella prima serata di Rai1. Stiamo parlando del nuovo varietà diretto e condotto da Milly Carlucci, di cui vi abbiamo già dato alcune anticipazioni proprio da queste colonne. Si tratta di uno spettacolo di varietà, con protagonisti alcuni talent scout che metteranno in campo dei talenti da loro, per cosi dire, sponsorizzati. Si tratterà di personaggi prevalentemente sconosciuti, giudicati dall’immancabile giuria. Oggi siamo in grado di anticiparvi il titolo del nuovo programma che sarà “L’acchiappa talenti“.

Il nuovo talent show di Milly Carlucci per Rai1

In gara dunque almeno cinque vip che presenteranno alcuni artisti in erba provenienti da vari campi del mondo dello spettacolo e che si esibiranno rigorosamente in diretta e verranno giudicati da un mix di voti fra la giuria presente in teatro ed il pubblico da casa. I telespettatori potranno votare, come è ormai costume di tutti i talent show, fra i social ed il televoto. Il programma andrà in onda in diretta nella serata del venerdì e sarà realizzato con la collaborazione della società di produzione Fremantle.

La collocazione e la durata

Dovrebbero essere fra le quattro e le cinque puntate, a dipendenza degli spazi che Rai1 avrà a disposizione in quel periodo e su cui si sta ragionando di questi tempi, fra Distribuzione ed Intrattenimento prime time. La novità delle ultime ore riguarda il titolo del programma di cui siamo in grado di anticiparne il nome.

L’acchiappa talenti è il titolo del nuovo talent show di Rai1

Il titolo del nuovo programma di Milly Carlucci sarà L’acchiappa talenti. Proprio perchè in gara saranno le cinque celebrità che avranno proprio il ruolo di “Acchiappa talenti”, presentandoli al pubblico di Rai1 ed alla giuria e dando quindi loro l’opportunità di esibirsi in diretta ed in prima serata su Rai1. Un varietà quindi che sarà una nuova declinazione dei vari talent show presenti nella nostra televisione.

Appuntamento dunque con L’acchiappa talenti nei venerdì’ sera di maggio di Rai1 con la conduzione e direzione artistica di Milly Carlucci.