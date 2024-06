Dal 7 al 12 giugno 2024, allo Stadio Olimpico di Roma, si terrà la 26esima edizione dei campionati europei di atletica leggera.

Sarà possibile seguire gli europei sulle reti Rai (Rai 2, Rai Sport, RaiPlay e Rai Radio 1) e su Sky Sport (e in streaming su NOW).

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Quando ci sono gli Europei di Atletica a Roma?

Gli Europei di Atletica 2024 si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024. Gli europei si terranno nella capitale per la seconda volta nella storia, dopo l’edizione del 1974, e in Italia per la terza volta, dopo gli Europei di Torino del 1934.

Dove vedere gli Europei di Atletica a Roma?

Gli Europei di Atletica 2024 a Roma si possono seguire in diretta sulla Rai e su Sky.

La Rai offrirà una copertura televisiva totale, tutta in diretta, con le sessioni del mattino in onda su RaiSport HD e quelle pomeridiane e serali, finali comprese, in onda su Rai 2.

Le telecronache saranno affidate a Franco Bragagna, Guido Alessandrini e Stefano Tilli, che sarà presente anche in studio con Luca Di Bella, mentre le interviste e gli interventi da bordo pista saranno a cura di Elisabetta Caporale. Per le competizioni di corsa su strada, ci sarà anche Orlando Pizzolato.

Anche Sky documenterà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali di questi europei, per un totale di oltre 50 ore di telecronaca in diretta, affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su NOW.

Nelle serate di sabato, martedì e mercoledì, la diretta raddoppierà e, su un canale dedicato, sarà possibile seguire integralmente le finali di salto in lungo maschile, getto del peso maschile, salto in alto maschile e salto in lungo femminile, con le telecronache di Pietro Nicolodi.

Lo studio di Sky Sport, all’interno dello Stadio Olimpico, farà da apertura e chiusura di ogni giornata, con la conduzione di Alessandro Acton e con le interviste a cura di Federica Frola. Agli studi prenderanno parte Giovanni Bruno, Laura Strati, Silvano Chesani, Lucilla Andreucci e Alessandro Nocera. Non mancheranno anche i vari aggiornamenti e approfondimenti all’interno di Sky Sport 24. Gli appuntamenti principali saranno due: lo studio del pomeriggio, alle ore 17:15 o 18:15, in onda su Sky Sport 24 e NOW, che introdurrà alle gare della sessione serale, e lo studio delle ore 23:15, in diretta alla fine della giornata, in onda su Sky Sport Uno e NOW (e solo domenica 9 su Sky Sport Arena).

Europei Atletica 2024 Roma: Rai

Venerdì 7 giugno – 1° giornata

Per quanto riguarda la prima giornata, gli appuntamenti su Rai 2 saranno per le ore 9:30, le ore 11, le ore 18, le ore 18:25 e le ore 21.

Su Rai Sport, invece, gli appuntamenti saranno per le ore 13, le ore 20:30 e le ore 23.

Europei Atletica 2024 Roma: Sky

Venerdì 7 giugno – 1° giornata

Sessione diurna

Sky Sport Uno e NOW dalle 9.30 alle 14.30

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 17.15

Cerimonia di apertura

Sky Sport Uno e NOW dalle 18

Sessione serale

Sky Sport Uno e NOW dalle 18.20 alle 23.15

Studio

Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Sabato 8 giugno – 2° giornata

Sessione diurna

Sky Sport Uno e NOW dalle 10 alle 13

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 17.15

Sessione serale

Sky Sport Uno e NOW dalle 17.45 alle 23.15

Finale salto in lungo maschile

Sky Sport 251 e NOW dalle 20

Finale getto del peso maschile

Sky Sport 251 e NOW dalle 21

Studio

Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Domenica 9 giugno- 3° giornata

Sessione diurna

Sky Sport Uno e NOW dalle 8.50 alle 13.40

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale

Sky Sport Arena dalle 20 alle 23.15

Studio

Sky Sport Arena dalle 23.15

Lunedì 10 giugno – 4° giornata

Sessione diurna

Sky Sport Uno e NOW dalle 10 alle 13.40

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale

Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30 alle 23.15

Studio

Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Martedì 11 giugno – 5° giornata

Sessione diurna

Sky Sport Uno e NOW dalle 9.30 alle 15.30

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale

Sky Sport Uno e NOW dalle 19 alle 23.15

Finale salto in alto maschile

Sky Sport Arena e NOW dalle 20.30

Studio

Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Mercoledì 12 giugno –6° giornata

Studio

Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale

Sky Sport Uno e NOW dalle 20 alle 23.15

Finale salto in lungo femminile

Sky Sport Arena e NOW dalle 20.50

Studio

Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Europei Atletica 2024 Roma: programma, calendario

Di seguito, trovate il programma degli Europei di Atletica di Roma 2024, riportato dal sito ufficiale della manifestazione.

Venerdì 7 giugno – 1° giornata

SESSIONE MATTUTINA

09:35 Lancio del disco M QA

09:40 100m H Hep F

10:03 Getto del peso F QA

10:03 Getto del peso F QB

10:10 100m H F R1

10:40 110m H M R1

10:55 Lancio del disco M QB

11:10 Salto triplo F Q A+B

11:35 Salto in alto Hep F A+B

11:45 1500m F R1

12:15 Lancio del disco F QA

12:20 800m M R1

12:55 Salto in lungo M Q A+B

13:05 3000m SP F R1

13:35 Lancio del disco F QB

SESSIONE SERALE

18:35 Marcia 20km F Finale

18:40 Getto del peso Hep F A+B

19:55 Getto del peso M QA

19:55 Getto del peso M QB

20:30 Salto in alto F Q A+B

21:00 Lancio del disco M Finale

21:10 100m M R1

21:33 Getto del peso F Finale

21:45 200m Hep F

22:20 Staf. mista 4x400m X Finale

22:40 5000m F Finale

Sabato 8 giugno – 2° giornata

SESSIONE MATTUTINA

10:05 Lancio del martello M QA

10:10 3000m SP M R1

10:40 Salto con l’asta F Q A+B

10:50 100m F R1

11:30 Lancio del martello M QB

11:45 400m M R1

12:10 Salto in lungo Hep F A+B

12:20 400m F R1

SESSIONE SERALE

18:00 Marcia 20km M Finale

18:05 Lancio giavellotto Hep F A

19:20 Lancio giavellotto Hep F B

19:50 800m M SF

20:06 Salto in lungo M Finale

20:12 100m H F SF

20:38 110m H M SF

21:02 Getto del peso M Finale

21:10 100m M SF

21:37 Lancio del disco F Finale

21:43 800m Hep F Finale

22:08 100m H F Finale

22:18 110m H M Finale

22:28 5000m M Finale

22:53 100m M Finale

Domenica 9 giugno – 3° giornata

SESSIONE MATTUTINA

09:00 Mezza maratona M Finale

09:30 Mezza maratona F Finale

10:05 Lancio del martello F QA

10:45 Salto triplo M Q A+B

11:30 Lancio del martello F QB

11:35 Salto in alto M Q A+B

11:50 200m M R1

12:40 400m H F R1

13:20 400m H M R1

SESSIONE SERALE

20:05 400m F SF

20:28 Salto in alto F Finale

20:38 400m M SF

21:04 Salto triplo F SF

21:10 Lancio del martello M Finale

21:13 100m F Finale

21:39 200m M SF

22:04 3000m SP F Finale

22:27 800m M Finale

22:40 1500m F Finale

22:53 100m F Finale

Lunedì 10 giugno – 4° giornata

SESSIONE MATTUTINA

10:05 100m Dec M

10:18 Salto con l’asta M Q A+B

10:25 Lancio del giavellotto F QA

10:35 200m F R1

11:05 Salto in lungo Dec M A+B

11:20 1500m M R1

11:45 Lancio del giavellotto F QB

11:50 800m F R1

12:40 400m H M SF

13:05 Getto del peso Dec M A+B

13:15 400m H F SF

SESSIONE SERALE

19:30 Salto in alto Dec M A+B

20:15 Salto con l’asta F Finale

21:05 200m F SF

21:33 Lancio del martello F Finale

21:40 400m M Finale

21:50 400m F Finale

22:00 3000m SP M Finale

22:20 400m Dec M

22:50 200m M Finale

Martedì 11 giugno – 5° giornata

SESSIONE MATTUTINA

09:35 110m H Dec M

10:10 800m F SF

10:30 Lancio del disco Dec M A

10:35 Salto in lungo F Q A+B

10:45 Staffetta 4x400m M R1

11:15 Staffetta 4x400m F R1

11:35 Lancio del disco Dec M B

11:55 Salto con l’asta Dec M A

12:00 Staffetta 4x100m M R1

12:30 Staffetta 4x100m F R1

13:00 Lancio del giavellotto M QA

13:10 Salto con l’asta Dec M B

14:25 Lancio del giavellotto M QB

SESSIONE SERALE

19:05 Lancio giavellotto Dec M A

20:15 Lancio giavellotto Dec M B

20:35 Salto in alto M Finale

20:55 Salto triplo M Finale

21:05 400m H M Finale

21:18 400m H F Finale

21:30 10000m F Finale

21:36 Lancio del giavellotto F Finale

22:30 1500m Dec M Finale

22:53 200m F Finale

Mercoledì 12 giugno – 6° giornata

SESSIONE SERALE

20:12 10000 B-race M B-race

20:20 Salto con l’asta M Finale

20:28 Lancio del giavellotto M Finale

20:54 Salto in lungo F Finale

21:05 Staffetta 4x400m F Finale

21:17 Staffetta 4x400m M Finale

21:28 800m F Finale

21:44 10000m M Finale

22:26 1500m M Finale

22:40 Staffetta 4x100m F Finale

22:50 Staffetta 4x100m M Finale