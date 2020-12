L’anno che verrà su Rai1 e gli ospiti di Amadeus e Nino Frassica

Proseguono i lavori di preparazione della serata de L’anno che verrà, in onda come da tradizione il 31 dicembre su Rai1 quando il canale diretto da Stefano Coletta darà la linea allo studio Frizzi 5 di Roma da dove andrà in onda la serata d’addio a questo maledetto anno e da dove si darà il benvenuto all’anno nuovo che tutti speriamo sia molto meglio di questo a cui stiamo dando l’addio. Oggi qui vi daremo conto degli ospiti che prenderanno parte all’Anno che verrà condotto anche quest’anno da Amadeus con al suo fianco il bravo presentatore Nino Frassica.

Di certo l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo inciderà e non poco su questa nuova edizione del celebre show di fine d’anno di Rai1, già solo per la questione location, che abbiamo toccato anche da queste colonne, costringendo la Rai ad organizzare il programma dagli studi Frizzi di Roma, invece delle acciaierie di Terni da dove sarebbe dovuto andare in onda. La questione sanitaria poi inciderà anche sul numero degli ospiti cantanti che prenderanno parte allo show, che non saranno per ovvi motivi tantissimi. Si sopperirà alla questione con i prescelti che canteranno più pezzi durante le oltre tre ore di diretta.

Veniamo dunque alle anticipazioni sul parterre dell’Anno che verrà del prossimo 31 dicembre 2020 con un’icona della musica leggera italiana e già tante volte padrone di casa su Rai1, ovvero Gianni Morandi, che sarà protagonista di tanti momenti musicali sparsi nel corso della serata, un po’ come accade nella serata dedicata a Padre Pio condotta da Carlo Conti. Fra gli altri ospiti musicali che avremo modo di vedere nella notte di San Silvestro su Rai1 anche Piero Pelù, Arisa attualmente impegnata come insegnante di canto ad Amici e poi ancora i mitici Ricchi e poveri con le loro hit senza tempo, ma anche Umberto Tozzi con i suoi mitci pezzi, quindi Rocco Hunt e J-Ax e sempre dall’universo di Amici la bella e brava Annalisa.

Insomma una serata a tutta musica e comicità quella che ci proporrà Amadeus con Nino Frassica dallo studio 5 di Roma per il suo Anno che verrà, in onda subito dopo il Messaggio di fine d’anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli italiani, ovviamente e naturalmente su Rai1.