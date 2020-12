L’annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2021 è in programma giovedì in prima serata su Rai1, durante l’evento Sanremo Giovani, condotto da Amadeus.

Ieri su TvBlog abbiamo fornito una serie di nomi che, salvo sorprese, saliranno sul palco del teatro Ariston il prossimo marzo (dal 2 al 6, salvo slittamenti) per prendere parte alla gara musicale più popolare d’Italia. Si tratta di Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Noemi, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Michele Bravi, Colapesce con i Dimartino, Madame e Aiello.

Oggi siamo in grado di aggiungere un altro nome alla lista. Salvo novità dell’ultima ora, tra i Big in gara dovrebbe esserci anche Gio Evan, 32 anni, nome d’arte di Giovanni Giancaspro, scrittore e cantante (ebbe un picco di popolarità nel grande pubblico quando Elisa Isoardi e Matteo Salvini si lasciarono, in quanto la conduttrice pubblicò sui social proprio una sua frase).

Niente da fare per Claudio Lippi che, come anticipato da Blogo, ha presentato un pezzo.

Per quanto riguarda le scelte televisive legate al cast della 71esima edizione della kermesse canora, Blogo è grado di anticipare che è attualmente in corso una trattativa per portare al Festival Luca Argentero. L’attore vive un periodo d’oro, dopo aver sbancato l’Auditel grazie a Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai1 di cui è protagonista e che, peraltro, ha fatto da traino a AmaSanremo, il programma andato in onda nelle scorse settimane per selezionare i giovani del Festival.

Ricordiamo che insieme ad Amadeus ci sarà per il secondo anno consecutivo Fiorello e che restano molto probabili le partecipazioni di Jovanotti e di Gerry Scotti. Appare più misteriosa, invece, al momento la scelta delle figure femminili che affiancheranno il direttore artistico e conduttore. In questo senso non mancheranno sorprese e nomi forti.