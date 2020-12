Mancano solo pochi giorni alla serata del 17 dicembre 2020 quando in diretta dal teatro del Casinò municipale di Sanremo Amadeus annuncerà la lista dei cantanti big che parteciperanno al prossimo Festival della canzone italiana in programma a marzo su Rai1. Sui vari media, compreso il nostro, sono usciti in questi ultimi giorni i nomi di alcuni papabili concorrenti di Sanremo 2021. Oggi qui su TvBlog vi diamo conto di alcuni nomi inediti, che stando alle indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbero far parte del cast dell’edizione 2021 di Sanremo e della lista di quelli più sicuri che prenderanno parte alla più celebre manifestazione canora del nostro paese.

Partiamo dal cantautore siciliano Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce che dovrebbe presentare una canzone in coppia con il gruppo dei Dimartino, con i quali è già attiva una collaborazione, è uscito infatti quest’anno un disco di inediti dal titolo “I mortali“, ora la loro collaborazione proseguirebbe anche nel prossimo Festival di Sanremo. Altro nome nuovo che siamo in grado di lanciare è quello di Madame, nuova rappresentante del rap italico, che abbiamo visto fra gli ospiti dell’edizione appena terminata di X Factor.

Aggiungiamo poi alla lista di nomi ancora non trapelati del prossimo Sanremo anche quello del cantautore Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, che ha già partecipato a Sanremo nella categoria nuove proposte del 2011, senza però qualificarsi fra i finalisti, ora è alla ribalta con un pezzo di grande successo dal titolo “Che canzone siamo”. I cantanti in gara nella sezione big del prossimo Festival di Sanremo dovrebbero essere 26.

Secondo TvBlog, fra tutti i nomi usciti, questi dovrebbero essere ragionevolmente certi di partecipare a Sanremo 2021: Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Giusy Ferreri, Francesco Renga, Max Gazzè, Ermal Meta, Noemi, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Michele Bravi, Colapesce con i Dimartino, Madame e Aiello.

Il vincitore di Sanremo 2020 Diodato invece, secondo le informazioni in nostro possesso, non dovrebbe partecipare come concorrente quest’anno, ma probabilmente in qualità di ospite (o qualcosa di più).