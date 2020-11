Il primo dicembre è il termine ultimo per presentare le canzoni per il prossimo Festival di Sanremo, quello del 2021 in programma presso la ridente cittadina ligure dal 2 al 6 marzo, salvo decisioni successive legate all’emergenza sanitaria da Covid 19, decisioni che saranno prese nelle prime settimane del prossimo anno. Intanto è partito il toto nomi sui big che prenderanno parte a questo particolarissimo Festival. Come dichiarato dallo stesso direttore artistico Amadeus sono circa 300 le canzoni che sono state presentate , circa il triplo rispetto all’anno precedente e di queste il conduttore dei Soliti ignoti ne ha giudicate almeno un centinaio davvero belle.

Fra i cantanti che hanno presentato un pezzo per Sanremo 2021 TvBlog è in grado di anticiparvi alcuni nomi partendo da Ermal Meta che ha già vinto la più celebre gara canora del nostro paese nel 2018 con il brano “Non mi hanno fatto niente” cantato insieme a Fabrizio Moro.

Sempre da quella edizione del Festival di Sanremo, ovvero la numero 68 arriva il secondo big che ha presentato un pezzo per il prossimo Festival, si tratta del gruppo Lo Stato sociale, che quell’anno ha avuto un grande successo con il brano “Una vita in vacanza”.

Proseguiamo con questa lista con un cantante che è ormai un habituè della kermesse ligure, ovvero Achille Lauro, già protagonista di due edizioni di Sanremo, quella del 2019 e quella di quest’anno. Non ci sarebbe due senza tre quindi per l’estroso artista veneto. Andiamo avanti con Ghemon, pure lui ha già partecipato al Festival, esattamente nel 2018 con il brano “Rose viola”.

Anche Max Gazzè ha presentato, secondo le indiscrezioni in nostro possesso, un pezzo per Sanremo 2021. Max a Sanremo è di casa avendo partecipato al Festival già 5 cinque volte, la prima nel 1999 fra le “Nuove proposte” con “Una musica può fare” dove arrivò ottavo e l’ultima nel 2018 con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” (sesto posto). Il piazzamento migliore Gazzè l’ottenne nel 2000 con il brano “Un timido ubriaco” (quarto posto). Fra coloro che avrebbero presentato un pezzo per Sanremo 2021 troviamo poi anche Giusy Ferreri (ha partecipato al Festival nel 2011 e nel 2014) ed uno che Sanremo lo ha vinto nel 2005 con “Angelo” ovvero Francesco Renga.

Il cast completo dei big (fra 20 e 24 partecipanti) sarà presentato ufficialmente dal direttore artistico Amadeus nella serata del 17 dicembre in diretta su Rai1 durante la finalissima di Sanremo giovani dal teatro del Casinò a cui prenderanno parte Folcast, Davide Shorty, Merlot, Wrongonyou, Le Larve, Greta Zuccoli, Gaudiano, I Desideri, Hu e Avincola, tutti scelti nel corso di AmaSanremo. Fra questi dieci giovani verranno scelti i 6 cantanti che prenderanno poi parte al Festival di Sanremo di marzo nella sezione Nuove proposte.