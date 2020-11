Naturalmente, come accade spesso in queste occasioni, alla fine ci diranno che è la colpa è di noi giornalisti. Che non esiste alcun caso, che la malizia non appartiene alla categoria degli attori, soprattutto in un periodo drammatico per l’Italia e per il mondo intero come quello che stiamo vivendo. E figurati se c’è la rivalità tra colleghi, ci mancherebbe.

Sta di fatto che lo scambio di tweet tra Beppe Fiorello e Luca Argentero sembra il segnale di un attrito tra due volti amatissimi della fiction italiana.

Tutto nasce dal cinguettio di Beppe Fiorello, che ringrazia il pubblico che lunedì e martedì sera ha seguito Gli orologi del diavolo. E che sottolinea, citando l’articolo di Stefano Balassone pubblicato oggi da La Repubblica, il fatto che si tratti di una “serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti“. D’altronde, aggiunge l’attore, “io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro“.

🤔 che strano tweet… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 11, 2020

Del pezzo – che peraltro è postato dall’attore interamente, alla faccia della riproduzione riservata – Fiorello sottolinea un passaggio in particolare. Quello in cui si nota che l’accoglienza del pubblico di Rai1 è stata buona “nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia“. Guarda caso, elementi cardine della fiction di Rai1 campione di ascolti, Doc – Nelle tue mani, interpretata proprio da Luca Argentero.

E pensa un po’ le coincidenze della vita, proprio il buon Argentero, ha commentato il tweet del collega con una faccina perplessa e definendolo “strano“. Come a dire, ma per caso ce l’hai con me e con la mia fiction?

Soltanto nelle prossime ore scopriremo se Beppe Fiorello e Luca Argentero daranno vita alla seconda puntata di questa inedita tweet-serie che potrebbe appassionare gli utenti dei social. Oppure se sceglieranno di bloccare sul nascere una polemica che, se non li coinvolgesse personalmente, sia Fiorello sia Argentero – ne siamo certi – avrebbero bollato come pressochè inutile.