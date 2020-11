Una strana richiesta, da cui parte una segnalazione alla Polizia: è così che inizia l’odissea del protagonista de Gli orologi del diavolo, la serie tv in onda da questa sera, 9 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno (la seconda puntata andrà in onda domani, 10 novembre). Una fiction prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction ed in associazione con Mediaset Spagna che segna il debutto da protagonista nella lunga serialità di Giuseppe Fiorello, diventato in questo anni il Re dei film-tv d’impegno civile sull’ammiraglia Rai.

Anche Gli orologi del diavolo affrontate tematiche di impegno civile, ma miste a momenti di alta tensione e dramma, ispirandosi a vicende realmente accadute. Il titolo della fiction è infatti lo stesso del libro edito da Rizzoli da cui è tratta, scritto da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo. Proprio Franciosi è colui che ha vissuto questa storia in prima persona.

Una storia che vede il protagonista, abile meccanico navale, finire per diventare il primo infiltrato civile della storia, per cercare di stanare un traffico di droga a cui la Polizia puntava da tempo. Per farlo, dovrà diventare amico di un boss e, soprattutto, affrontare numerosi sacrifici, tra cui la perdita della fiducia da parte della sua famiglia.

Il soggetto di serie de Gli orologi del diavolo è di Fabio Grassadonia ed Antonio Piazza; a scrivere le sceneggiature sono stati Salvatore Basile e Valerio D’Annunzio con Alessandro Angelini, quest’ultimo anche alla regia degli otto episodi che andranno in onda per quattro prime serate.

Le anticipazioni della prima puntata

1

Nel primo episodio, facciamo la conoscenza del protagonista,(Giuseppe Fiorello), vero talento nella meccanica navale. Sposato con(Nicole Grimaudo), ha una figlia,(Gea Dall’Orto), un padre,(Roberto Nobile), che si occupa di un ristorante ed un fratello,(Marco Leonardi).

Quando uno dei suoi clienti viene ucciso, scopre che i gommoni che preparava per lui venivano in realtà utilizzati per trasportare droga. Pochi giorno dopo, due persone gli chiedono di continuare con quel lavoro. Marco ne parla con l’amico poliziotto Mario (Fabrizio Ferracane) ed accetta di cercare di carpire qualche informazione in più su chi gestisca il traffico di droga.

E’ l’inizio della fine, per Marco: incontra Aurelio (Alvaro Cervantes), che gli chiede di entrare a far parte del suo clan e di portare a termine tutti i lavori che gli saranno richiesti. Per ognuno di loro, riceverà in cambio soldi ed un prezioso orologio.

1

Nel secondo episodio, Marco ha stretto amicizia con Aurelio e, complice Mario, accetta di infiltrarsi nella sua organizzazione criminale. Questo comporta numerosi spostamenti e bugie alla sua famiglia, che inizia a capire che l’uomo sta nascondendo loro qualcosa.

Inoltre, Aurelio inizia a vedere Marco quasi come un fratello: il rapporto tra i due si fa ancora più stretto, cosa che insospettisce il Vice Questore Aggiunto Vexina (Federico Pacifici), che coordina l’operazione. Le cose per Marco diventano ancora più difficili quando Aurelio gli ordina di uccidere un informatore della polizia, suo conoscente.

Come vedere Gli orologi del diavolo in streaming

E’ possibile vedere Gli orologi del diavolo in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.