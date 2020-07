Retroscena Blogo: Sanremo 2021, Claudio Lippi presenterà una canzone per partecipare alla gara

Di Massimo Galanto venerdì 10 luglio 2020

Lo showman ci proverà per il secondo anno consecutivo. Stavolta Amadeus ammetterà il suo brano per la gara del Festival?

Due mesi fa all'Ansa si era autocandidato alla conduzione del Festival di Sanremo così: "Non mi sentirei così inadatto. Certo, per come sono fatto, farei la fine di Raimondo Vianello che fu querelato dalla casa discografica di Ivana Spagna, quando dopo l'esibizione della cantante disse, con il suo humour inglese: 'ma non è la stessa canzone dell'anno scorso?'. Forse riuscirei a presentare un paio di cantanti, non arriverei al terzo".

Poi aveva confessato che "prima dei 90 anni potrei tornare come cantante", ammettendo che "l'anno scorso ho presentato ad Amadeus un brano, ma era troppo tardi", chiosando con un "ma non è detto che non ci riprovi". Blogo è in grado di anticipare che lo showman 75enne proverà ad entrare tra i Big del Festival di Sanremo 2021.

A quanto ci risulta, infatti, Lippi avrebbe già un brano pronto, da sottoporre ad Amadeus, che sarà confermato direttore artistico e conduttore della kermesse canora più importante d'Italia. In questo senso, manca ancora l'ufficialità da parte della Rai, ma il suo agente Lucio Presta ha già svelato alcune settimane fa che i lavori per la 71esima edizione del Festival sono in corso e lo stesso Amadeus di recente ne ha parlato pubblicamente