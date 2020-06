Amadeus: "Sanremo 2021? La musica acquisirà ancora più importanza"

Di Giulio Pasqui domenica 28 giugno 2020

Le prime dichiarazioni di Amadeus sul Festival di Sanremo 2021.

Ormai il bis di Amadeus al Festival di Sanremo è una certezza. Nonostante la Rai non si sia ancora espressa ufficialmente sull'edizione 2021 (con una comunicazione ufficiale, s'intende), i preparativi proseguono senza sosta. Il direttore artistico ha già presentato il nuovo regolamento, come svelato dal manager Lucio Presta sui social, e ora arrivano anche le prima dichiarazioni ufficiali di "Ama". "Fatto il primo Festival, puoi fare tesoro di quanto accaduto. Nella prossima edizione la musica sarà protagonista e Sanremo acquisirà ancora più importanza. Ci auguriamo che si torni verso la normalità, che questo Sanremo 'primo bis', come mi piace definirlo, sancisca un ritorno alla normalità esattamente come l'abbiamo lasciata a febbraio 2020", ha raccontato a Radio Italia. Più musica, quindi più canzoni in gara? In attesa di scoprirlo, ecco cos'altro ha raccontato il conduttore: