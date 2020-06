Sanremo 2021, Amadeus presenta il nuovo regolamento

Di Massimo Galanto martedì 23 giugno 2020

Arriva un'altra conferma del bis di Amadeus a Sanremo. Ma manca ancora l'annuncio ufficiale della Rai...

Amadeus continua a lavorare al prossimo Festival di Sanremo, quello in programma nel 2021. A renderlo noto è il suo agente, Lucio Presta, con una foto postata sui social stamattina. Il tutto mentre da parte della Rai non è ancora giunta una comunicazione ufficiale sulla conferma (che appare ormai più che certa) di Amadeus alla guida (conduzione e direzione artistica) della kermesse canora più importante in Italia.

Oggi è stata la volta del regolamento della gara, esposto da Amadeus al direttore di Rai1 Stefano Coletta e alle altre personalità coinvolte nel Festival:

Amadeus racconta a Stefano Coletta, alla rete ed alla struttura di Sanremo, il nuovo regolamento del 71mo festival di Sanremo categoria Campioni e Nuove Proposte che abbiamo preparato.

È il secondo post nel giro di pochi giorni che Presta dedica al lavoro su Sanremo 2021 già entrato nel vivo. Pochi giorni fa l'agente e produttore aveva postato una foto di Amadeus con lo scenografo Gaetano Castelli e il regista Stefano Vicario, intenti a lavorare allo studio della scenografia.

Tra i temi allo studio per il prossimo Festival ci sarebbe proprio l'attenzione al distanziamento interpersonale - anche per i timori di una seconda ondata del coronavirus.

Per quanto riguarda il cast, non ci sono certezze. Oltre ad Amadeus dovrebbe essere confermato Fiorello. Restano in piedi, inoltre, le suggestioni legate a Jovanotti, Gerry Scotti, Elena Sofia Ricci, Simona Ventura e Miriam Leone.