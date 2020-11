The Voice Senior, Salini ordina un taglio: via Elettra Lamborghini che fa twerking

Erano le otto di ieri e tutto andava bene. Mancava un’ora e mezza alla messa in onda della prima puntata di The Voice Senior, il nuovo talent show musicale over 60 che segna il ritorno in prima serata di Antonella Clerici. Le maestranze che avevano lavorato alla confezione -anche difficile in tempi di Covid- di questa trasmissione erano pronte a mettersi davanti al televisore per vedere questo nuovo debutto televisivo. Ma qualcosa stava per accadere, qualcosa che nessuno di loro avrebbe mai immaginato.

Prima di raccontarvi cosa stava per accadere dobbiamo andare indietro di qualche ora. Nel corso della giornata di venerdì, il direttore della Rete 1 stava visionando la prima puntata di The Voice Senior quando per caso si trova da quelle parti Fabrizio Salini. Qualcosa non aveva convinto il massimo dirigente della televisione pubblica italiana nella visione di quella prima puntata, qualcosa che gli ricordava un episodio che tanto clamore aveva suscitato nei giorni scorsi: il tutorial sexy di Detto fatto.

La giornata però nel frattempo passa, tutto sommato tranquilla, tranne che per l’ansia del debutto, ma la bomba stava per esplodere, un po’ come il reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl nell’aprile del 1986. Torniamo dunque alle otto di ieri sera, quando arriva la decisione di Fabrizio Salini: un pezzo di quella registrazione va tolto. Subito dopo l’esibizione della concorrente Viviana Stucchi, che abbiamo visto ha debuttato come cantante da bambina nello Zecchino d’oro del 1964, entrava in scena Elettra Lamborghini, di cui la Stucchi aveva cantato una canzone.

Con Elettra si erano unite in palcoscenico la stessa Clerici, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi, che insieme alla concorrente del programma davano vita ad una lezione di twerking, ovvero il ballare in un modo “sessualmente provocante che coinvolge i movimenti di spinta dell’anca in una posizione accovacciata” che Elettra conosce molto bene. Il tutto ovviamente in maniera simpatica e divertente, cosa però che deve aver spaventato l’AD Rai che ha ordinato il taglio. Peccato che questa sua decisione sia arrivata a un’ora della messa in onda, con il funzionario Rai da Roma che telefonicamente dava le istruzioni ad un povero tecnico della sede Rai di Milano (da dove il programma è stato registrato) che in tutta fretta operava il taglio.

Operare questo tipo di taglio a un’ora dall’inizio della trasmissione e in quelle condizioni avrebbe potuto far saltare la messa in onda del programma nell’orario previsto. C’è quindi ormai in Rai un clima da caccia alle streghe con la paura che qualsiasi cosa possa portare a reazioni (sopratutto politiche) che vadano a compromettere questa già delicatissima governance della televisione pubblica. La domanda ora però sorge spontanea, come direbbe il grande Antonio Lubrano: ma si può continuare così ?