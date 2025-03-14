Stasera, venerdì 14 marzo, alle 21.30, su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento cult con “The Voice Senior“, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quinta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici.

Grande musica e divertimento, con le “Blind Audition”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere in quale team gareggiare.

I coach avranno due “armi” da giocarsi durante le “Blind Audition”: il tasto “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente, e il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della sesta e ultima puntata di “Blind”, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti – 6 per team – che passeranno al “Knock Out”, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach.

Saranno, inoltre, sempre i coach a decidere in questa puntata chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla “Finale” dove sarà il pubblico da casa, tramite il televoto, a decretare il vincitore assoluto.

The Voice Senior 2025 anticipazioni quarta puntata marzo (Blind Audition)

Come di consueto, sarà ricca la proposta musicale di ‘The Voice Senior’ per un appassionante viaggio nella tradizione canora italiana e internazionale. Tante le performance sul palco dove, al racconto in musica, si affianca quello intimo e personale della vita dei nostri concorrenti per formare quel mosaico di storie e voci uniche che rappresentano il vero cuore pulsante del programma. Una grande festa in musica dove non mancheranno momenti di divertimento e spensieratezza con le improvvisazioni dei coach, gli immancabili duetti con i concorrenti, e, per finire, tante le “guest star” che saranno ospiti del programma.

The Voice Senior 2025: i coach

Antonella Clerici è affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di The Voice Kids.

The Voice Senior 2025 puntata 14 marzo: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione va in onda, in diretta streaming, ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Senior: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.