La prima edizione italiana di The Voice Senior avrà inizio questa sera, venerdì 27 novembre 2020, su Rai 1.

La versione Over 60 del talent show in onda su Rai 2 dal 2013, che arriva in Italia dopo essere già andata in onda nei Paesi Bassi, Russia, Germania, Belgio, Spagna, Thailandia, Messico, Lituania, Polonia e nei paesi arabi, sarà condotta da Antonella Clerici, in questa stagione televisiva, già al timone del programma del mezzogiorno di Rai 1, È sempre mezzogiorno.

I coach di questa prima edizione di The Voice Senior saranno Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine (che rappresenteranno il team Carrisi) e il rapper Clementino. Al Bano ricoprì il ruolo di coach nella quinta edizione di The Voice of Italy, andata in onda nel 2018, al termine della quale il suo team vinse grazie alla vittoria finale della cantante Maryam Tancredi.

Il meccanismo di The Voice Senior sarà più snello rispetto a The Voice of Italy.

Le prime tre puntate saranno dedicate alle iconiche Blind Auditions, le audizioni al buio durante le quali i coach, come già sappiamo, ascolteranno i concorrenti in gara senza vederli e premeranno il tradizionale pulsante se convinti dall’esibizione. Se i coach che si volteranno saranno più di uno sarà il concorrente a decidere a quale team affidarsi.

Al termine di questa fase, i concorrenti che accederanno ai quattro team saranno, in totale, 24, 6 per ogni coach.

Dopo le Blind Auditions, sarà il turno del Knock Out, durante il quale i talenti di ogni squadra si sfideranno tra loro con un cavallo di battaglia: solo 2 concorrenti per team potranno accedere alla finale del 20 dicembre.

Altri particolari riguardanti questa prima edizione di The Voice Senior, li trovate nel post dedicato alla conferenza stampa di presentazione del programma.

Questa sera, ovviamente, andrà in onda la prima puntata delle Blind Auditions.

Dopo la messa in onda, sarà disponibile la recensione.