15.13 Secondo D’Alessio, questa è “l’unica vera novità televisiva dell’anno“, perché dà luce alla categoria più debole in questo momento storico.

15.13 Gigi D’Alessio: “I talenti in gara hanno solo un problema: sono meno famosi di noi, ma sono bravissimi. Questo programma metterà tutta la famiglia sul divano; The Voice attirava solo i giovani, The Voice Senior tutta la famiglia. Con gli altri coach mi trovo benissimo“.

15.09 Al Bano: “Non siamo combattivi, ma attenti a tutto quello che c’è intorno. Ci saranno talenti straordinari che non hanno avuto fortuna. Vedrete quanto capitale canoro c’è. Non amo fare il giudice, ma qui lo vedo come un gioco. In una puntata ho ascoltato una voce che mi sembrava famigliare… era il papà di Giorgia“. Jasmine: “Mi aspettavo generi musicali più vicini a quelli di mio padre, invece molti non lo sono“.

15.07 Loredana Bertè: “Sono molto felice di particolare, è una sfida per me, è la prima volta per me in qualcosa del genere. Tra noi coach ci sbraciamo a vicenda, per prenderci ognuno il meglio che ci offre il programma; il bello sta quando sentiamo l’urgenza di girarci per accaparrarci il talento che sentiamo. I cantanti sono fantastici, i concorrenti li chiamerò colleghi perché questo non è un talent“.

15.02 Immirzi di Fremantle Italy: “Nel prime time di Rai1 mancavamo da un po’ di anni, siamo molto contenti di farlo col direttore Coletta e con Antonella. La caratteristica principale di questo programma è che – pur avendo la grammatica televisiva del talent show – non cerca la prossima popstar. Siamo qui per celebrare una generazione e gli artisti. Il livello di talento trovato è straordinario“.

15.02 Clerici: “È un programma molto bello, con la canzone al centro. I coach sono molto importanti. Il mio ruolo mi piace, è un po’ defilato rispetto alle conduzioni caciarone e ridondanti a cui sono abituata. È bello perché ascolto e guardo molto. Nei confronti dei concorrenti da parte mia c’è una carezza e voglia di ascoltare le loro storie”.

15.00 Clerici: “Col direttore ci confrontiamo molto, sia sul mezzogiorno, sia su The Voice. I concorrenti di The Voice non li chiamo ‘talent’, bensì ‘cantanti’ perché loro hanno una passione per la musica e vivono il palco senza aspettative. Avremo cantanti arrivati fino a Castrocaro, ma anche casalinghe”.

14.54 Coletta continua il suo lunghissimo discorso spendendo parole di elogio sui coach. Su Al Bano e Jasmine dice che restituiscono un modello familiare “molto giusto per Rai1”.

14.51 Coletta: “Sono contento che Antonella abbia accettato The Voice Senior, sono emozionato per il debutto. Tenteremo di consegnare dei linguaggi abbastanza nuovi rispetto agli show tradizionali. Nel programma ritroverete l’habitat del format e l’umanità di Antonella, dei concorrenti e degli straordinari coach. Ne ho scoperto la grande generosità“.

14.50 Coletta: “Ho voluto Antonella Clerici. Quando mi è stata proposta la direzione di Rai1 non conoscendola volevo che tornasse sulla rete ammiraglia. L’ho voluta fortemente nella fascia del mezzogiorno, che sta fortemente rivitalizzando, il suo programma è in onda da neanche due mesi e già raggiunge risultati che ci rende molto contenti – la fascia faticava da un bel po’ di tempo. Tra bollettini epidemiologici e vaccini, c’è bisogno di evasione nella consapevolezza“.

14.46 Coletta: “Per Rai1 è l’occasione di una rinascita dopo questa pagina storica che ha scompaginato tutti i nostri equilibri, per poter dire che siamo qui, che ce la possiamo fare. Il canto mette d’accordo tutti, è una liturgia che esorcizza le paure. Ho voluto The Voice perché eravamo già al preludio di questa pandemia, perché ho pensato che se l’avessimo superato avremmo potuto dare voce alla categoria che è stata più esposta“.

14.44 Coletta: “Se c’è stata una fascia d’età più colpita sul piano fisico e non solo da quanto stiamo vivendo è stata la terza età. Ho un grandissimo amore per le persone mature, ho dedicato più programmi alla terza età quando ero direttore di Rai3; si è più fragili dal punto di vista fisico, ma si è più solidi sul tema dei desideri“.

14.36 Inizia la conferenza. Il direttore di Rai1 Coletta: “Ho voluto molto fortemente questo programma su Rai2. La mia direzione è scoccata qualche giorno prima di Sanremo, ma poi siamo entrati in una parentesi drammatica e complessa, dove la creatività ha dovuto fare i conti con l’emergenza. La priorità più grande è stata in questi 9 mesi garantire una messa in onda che informasse e facesse compagnia agli spettatori“.

14.33 Tutti collegati tranne la Clerici e l’ufficio stampa Rai. E allora Clementino canta Ho visto Maradona prima dell’inizio della conferenza stampa in streaming. La Bertè: “Ho cantato per il primo scudetto del Napoli”. Al Bano da Cellino saluta tutti.

Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior, in onda su Rai1 da domani, venerdì 27 novembre, alle ore 21.20. Presenti la conduttrice Antonella Clerici, i giudici Albano e sua figlia Jasmine, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino, il direttore di rete Stefano Coletta, il Ceo della società produttrice Fremantle Italy Gabriele Immirzi.

