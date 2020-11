The voice senior si sdoppia e la finale va di domenica

Cambi repentini di palinsesto nelle ultime settimane per Rai1 ed ecco che come in una specie di effetto domino tutto slitta e tutto può cambiare. Come vi abbiamo dato conto da queste parti la premiere di The voice senior, il nuovo spettacolo musicale condotto da Antonella Clerici per Rai1, slitta di una settimana. Invece di partire venerdì 20 novembre come da palinsesto originale, scivola di una settimana partendo il venerdì dopo, 27 novembre.

La prima delle cinque puntate previste di questo nuovo programma musicale prodotto in collaborazione con Fremantle dunque ha lasciato il posto ad una puntata extra di Tale e quale show che ha spostato il suo atto conclusivo della stagione 2020-2021 dal 13 al 20 di novembre, questo per dare tempo a Carlo Conti di riprendersi e tornare al timone del suo show prediletto proprio per la finale del torneo 2020.

The voice senior ha lasciato dunque posto alla finale di Tale e quale show che potrebbe a questo punto rinunciare -almeno per ora- all’appuntamento “nip” stante il budget di Rai1 che non permette spese extra per il 2020. La decisione di allungare il torneo 2020 di Tale e quale con conseguente spostamento della partenza di The voice senior ha inciso però su quest’ultima produzione non solo sulla sua data di partenza.

The voice senior infatti per chiudere la sua corsa nei tempi previsti andrà in onda due volte in una settimana. Secondo quanto apprendiamo la semifinale e la finale della prima edizione di Voice senior andranno in onda nell’arco di tre giorni. L’appuntamento con la semifinale di The Voice senior è previsto per venerdì 18 dicembre, mentre la finale, unico appuntamento in diretta dei cinque previsti, dovrebbe andare in onda due giorni dopo, ovvero domenica 20 dicembre, sempre in prima serata su Rai1.

Come è noto i coach della prima edizione di The Voice senior saranno Albano Carrisi in coppia con la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Nel primo step, ovvero le blind audition, nel classico meccanismo di The Voice, i coach sentiranno i cantanti alla cieca e solo se li riterranno interessanti pigeranno il pulsante rosso per sceglierli. Nello step successivo, i knockout, gli aspiranti cantanti si sfideranno per guadagnarsi l’accesso alla finale, che sarà come detto in diretta domenica 20 dicembre in prima serata su Rai1.