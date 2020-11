Proseguono a tambur battente le registrazioni presso gli studi Rai di via Mecenate a Milano del nuovo spettacolo musicale di Rai1 The voice senior. Manca solamente ormai la registrazione della semifinale, prima della finale che verrà trasmessa in diretta su Rai1. La prima puntata di questo programma prodotto in collaborazione con la Fremantle, la medesima casa di produzione di X Factor, era prevista sul palinsesto della prima rete Rai per venerdì 20 novembre, in prime time subito dopo Soliti ignoti.

Il programma sarebbe dovuto partire dopo la finale di Tale e quale show prevista sette giorni prima, cioè venerdì prossimo 13 novembre. Secondo quanto apprendiamo però la prima puntata della prima edizione di The voice senior slitterà di una settimana. Ecco dunque che il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici e con Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Albano con la figlia Jasmine nel ruolo di coach slitterà di una settimana.

La prima puntata di The voice senior andrà quindi in onda venerdì 27 novembre in prima serata su Rai1. Tale e quale show di conseguenza si allungherà di una puntata. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti quindi, invece che terminare venerdì 13 novembre 2020 con la finale del torneo 2020, concluderà il suo percorso sette giorni dopo. Il programma dunque potrebbe rinunciare alla puntata “nip” prevista per la fine di questa serie, questo per permettere a Carlo di potersi riprendere completamente e tornare alla guida del suo programma in occasione della finale che quindi si potrebbe realizzare venerdì 20 novembre anziché sette giorni prima.

Intanto questa sera andrà in onda la puntata numero otto di Tale e quale con l’inedita conduzione corale dei suoi compagni di lavoro: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Gabriele Cirilli. Appuntamento dunque fissato per questa sera a partire dalle ore 21:25 in diretta dagli studi Rai di Roma con la puntata numero otto, seconda del torneo 2020, di Tale e quale show.