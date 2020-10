Si sarebbe chiusa poche ore fa la travagliata composizione del gruppo di coach che animeranno la prima edizione di The voice senior in partenza da novembre sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Qui su TvBlog vi abbiamo dato conto giorno dopo giorno dei vari step che hanno portato alla scelta dei quattro giudici che animeranno il nuovo talent show della prima rete della televisione pubblica condotto da Antonella Clerici.

Ma bando alle ciance ecco che vi diciamo quali sono i quattro coach della prima serie di The voice senior a due passi dalla chiusura delle trattative. Si parte da un volto noto, anzi notissimo, del mondo della musica leggera italiana. Un veterano e colui che si candida ad essere il senatore del quartetto ovvero Albano che avrà al suo fianco la figlia Jasmine.

Il secondo coach di The voice senior sarà Gigi D’Alessio, uno che il format lo conosce già bene avendo fatto parte della giuria di The Voice andato in onda sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel 2019. Abbiamo poi una new entry rispetto alle voci circolate ovvero il rapper avellinese Clementino.

Chiude il quartetto di giurati di The Voice senior una che ha fatto la storia della musica leggera italiana e che abbiamo visto recentemente giurata nel primo talent show della televisione italiana, ovvero Amici di Maria De Filippi. Il riferimento è alla cantante calabrese Loredana Bertè.

Chiuso quindi il quartetto di coach di Voice senior (salvo ripensamenti economici dell’ultimo minuto) che saranno Albano e la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. L’appuntamento per la messa in onda è fissato per venerdì 20 novembre in prima serata su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, per la prima puntata di questo nuovo format che arricchirà la programmazione dell’intrattenimento della rete diretta da Stefano Coletta, mentre le registrazioni avranno inizio entro la fine di questo mese di ottobre.