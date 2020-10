Antonella Clerici ci aveva detto nella recente intervista che abbiamo pubblicato su TvBlog in occasione del debutto del suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, a proposito della chiusura dei contratti per il ruolo di coach di The voice senior che tutto era in alto mare. In effetti pure oggi la pratica non è stata ancora definita, anche se ormai siamo agli sgoccioli.

Da queste colonne vi avevamo detto che Albano avrebbe partecipato al programma insieme alla figlia Jasmine nel ruolo di coach, esattamente come accadde in una vecchia edizione di Voice, quando Roby Facchinetti si portò dietro, anzi a fianco, il figlio Francesco.Insieme ad Albano e figlia si sarebbe parlato anche di Elodie, ma per la giovane cantane proveniente dall’universo di Amici pare che le cose si siano complicate.

Oggi siamo in grado di aggiungere altre opzioni per il ruolo di coach nella prima edizione di The voice senior e fra i nominativi che abbiamo potuto captare spiccano quelli di Gigi D’alessio e Giusy Ferreri. Il primo che ha partecipato ad una precedente edizione di Voice, la seconda che ha calcato il palco di Voice nel 2019 facendo una sorpresa ai coach del talent trasmesso da Rai2.

Fra i nomi che circolano per questo ruolo ci sarebbe anche quello di Loredana Bertè che abbiamo visto negli ultimi anni partecipare come giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Altro nome che ha sorvolato i tavoli di lavoro del gruppo che sta costruendo Voice senior quello di Marco Masini che già si è brillantemente visto nel corso di Ora o mai più, sempre su Rai1. In sostanza al momento i nomi più probabili per il ruolo di coach a Voice senior sarebbero quelli di Albano (con figlia Jasmine), Gigi D’alessio, Giusy Ferreri e Loredana Bertè.

C’è quindi un bel cartello grande con scritto “lavori in corso” a caratteri cubitali nella porta d’ingresso del cantiere di The voice senior, che ricordiamo partirà venerdì 20 novembre in prima serata su Rai1, subito dopo la fine di Tale e quale show 10, in onda da Milano con Antonella Clerici.