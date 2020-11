Carlo Conti è un uomo di televisione come pochi e venerdì scorso lo ha dimostrato -se ancora ce ne fosse stato il bisogno- conducendo da casa la settima puntata dell’edizione in corso di Tale e quale show, il varietà campione di ascolti della prima rete della televisione pubblica, posizionato nella serata del venerdì.

Come è noto Carlo è stato colpito, come ampia parte della nostra popolazione, dal Covid 19 e dopo un inizio di contagio in cui è rimasto asintomatico, negli ultimi giorni, come da lui stesso affermato in un post su un suo social, si sono iniziati a far sentire i primi effetti, il tutto però affievolito dall’affetto di moglie e figlio.

Le condizioni di salute di Carlo al momento non gli permettono di essere presente nella puntata in onda domani sera dello show di Rai1 ed in attesa del suo ritorno in campo ecco che la sua squadra, la sua amatissima squadra ha deciso di dimostrargli la sua vicinanza ed ha pensato di mettersi insieme in una inedita conduzione corale. Saranno infatti Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello ad avvicendarsi al centro del palcoscenico degli studi Rai della Dear a Roma per condurre la puntata numero otto di questa edizione di Tale e quale.

Sarà questo come un’enorme abbraccio virtuale al loro grande amico e condottiero Carlo Conti. Una vera dimostrazione di affetto e di vicinanza oltre che di amicizia a cui si aggiungerà colui che ha fatto del motto “w Carlo Conti” il suo grido ad ogni partecipazione a Tale e quale, Gabriele Cirilli.

La puntata di domani avrà ovviamente la sua liturgia nel torneo 2020 giunto al secondo step e che vedrà Virginio, che dovrà interpretare Franco Simone, Barbara Cola, che avrà le sembianze di Anastacia, Jessica Morlacchi si metterà alla prova con Katy Perry, Francesco Monte imiterà Raf, Lidia Schillaci sarà Antonella Ruggiero, Carolina Rey vestirà i panni di Geri Halliwell, Sergio Muniz ricorderà il mito di David Bowie, Giulia Sol se la vedrà con Anna Tatangelo, mentre Agostino Penna e Pago dovranno entrambi trasformarsi in Renato Zero.

Nel corso della puntata anche un ricordo di Gigi Proietti, di cui oggi si è svolta in diretta tv la cerimona funebre, che è stato protagonista dell’edizione 2015 di Tale e quale nelle vesti di giurato.