Lutto cittadino a Roma per i funerali di Gigi Proietti, trasmessi in diretta su Rai 1 con uno speciale firmato Tg1 e UnoMattina. La storica compagna di Proietti, Sagitta Alter, e le figlie Susanna e Carlotta hanno scelto un omaggio pubblico per l’amato padre e si sono dette ‘travolte’ dall’affetto ricevuto alla notizia della scomparsa dell’attore (diciamo pure maestro), avvenuta lo scorso 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno.

Prevista una lunga diretta tv, che copre tutto il daytime della mattina di Rai 1 e va dalle 9.40 alle 13.30: il tutto per un omaggio sentito a un vero maestro dell’arte attoriale, ma anche per seguire un funerale pubblico in epoca Covid. Una circostanza che rende queste esequie un evento singolare, e non solo dal punto di vista televisivo. Il corteo che si muoverà dal Campidoglio per passare davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, che ha fortemente voluto, difeso e che ora gli sarà intitolato, e arrivare alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo non è solo un tributo, ma anche una sfida per l’Amministrazione. Oltre a essere un precedente in un periodo in cui assembramenti e riunioni sono praticamente vietate.

E il pensiero però corre subito al marzo 2018, quando Piazza del Popolo si riempì per l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi: una folla commossa si dette appuntamento in uno dei luoghi più rappresentativi della Capitale per applaudire il conduttore, scomparso dopo una breve ma intensa malattia. Il clima questa volta è diverso, ma non meno commosso.

Un funerale ‘a tappe’ partito alle 9.54 con il corteo funebre che ha iniziato la salita di via San Pietro in Carcere, quindi un giro sotto la Lupa Capitolina quindi la cerimonia laica al Globe con gli omaggi di Walter Veltroni, Marisa Laurito ed Edoardo Leo, oltre a molti dei suoi allievi; previsto anche un collegamento Skype con la sindaca Raggi, a casa per Covid. Alle 12 la messa alla Chiesa degli Artisti. E immaginiamo Proietti schernirsi, con una risata, di tutto questo tripudio di formalità.

La diretta prosegue con i padroni di casa di UnoMattina che proprio non riescono a ricordare il nome e il cognome, alternativamente, dell’inviato al Campidoglio, che intervista anche una vigilessa, non essendoci pubblico cui chiedere un ricordo di Proietti. Le Forse dell’Ordine diventano i testimoni dell’evento tv. Un funerale con commento televisivo non proprio consueto: a ricordarlo in studio anche Alberto Angela, che lo ha vissuto sul set di Ulisse e Meraviglie e che, nel contempo, può anche raccontare la storia dei luoghi che accompagnano il percorso funebre, dai Fori Imperiali alla Piazza del Campidoglio.

Nel corso della diretta si ripropongono le parole che Proietti dedicò ad Alberto Sordi nel giorno dei suoi funerali: parole che potrebbero essere usate oggi.

Il corteo blindato, fatto di motociclisti delle varie forze dell’ordine, sa di funerali di Stato più che popolari. Uno spiegamento di forze che sembrerebbe proprio di un Capo di Stato. O meglio di un Re. E intanto il saluto della gente non manca, distanziata e con mascherina. Un’immagine a suo modo storica. Come del tutto eccezionale è la copertura: mai un corteo funebre era stato seguito live, con le motocamere, come in un Giro d’Italia. Solo che al centro dell’immagine c’è un carro funebre. Anche l’audio in presa diretta, con il rumore delle moto (e qualche volta anche qualche parola di troppo del cameraman) dà la sensazione dell’essere lì, in presenza, ad accompagnare il feretro anche per chi è a casa, collegato in diretta tv.

Gigi Proietti riesce a far aprire un teatro in questi giorni di chiusura totale: fa aprire il suo teatro, il Globe, dove viene accolto dagli amici e dagli allievi. Alberto Angela spiega, da par suo, la storia del teatro shakespeareano e il miracolo fatto in un’area degradata di Villa Borghese.

Flavio Insinna ed Enrico Brignano scelgono di non parlare alle telecamere, che invece seguono tutti i passaggi della cerimonia, dall’arrivo del carro al passaggio della compagna e delle figlie.

Un lunghissimo, davvero lunghissimo applauso all’arrivo della salma sul palco del Globe: tante lacrime e un battito di mani che non perde intensità col passare dei minuti. Dietro le mascherine si capisce tutto il dolore e la commozione di chi gli ha voluto bene.

E va detto che il dispiegamento di forze della Rai è notevole: almeno tre camere fisse e un paio che si muovono tra platea e palco. A occhio. Virginia Raggi annuncia omaggi ancora maggiori quando la Pandemia finirà: alla fine del suo breve – e diciamoci la verità, insignificante discorso – non c’è stato nessun applauso. Il ghiaccio.

La prima a parlare è Marisa Laurito, in lacrime. “Quando entrava in camerino dopo uno spettacolo non entrava un amico, entrava il Teatro…”.