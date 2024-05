L’Isola dei Famosi 2024: chi sarà il vincitore? Le quote scommesse

Chi sarà il vincitore de L’Isola dei Famosi 2024 per gli scommettitori? Edoardo Stoppa in pole position ma non mancano i colpi di scena

Dopo aver debuttato ala domenica, l’Isola dei Famosi 2024, tornerà in onda stasera, con un nuovo appuntamento. Gli esperti Sisal hanno già pronosticato il naufrago che toccherà la meta tanto ambita, ovvero la vittoria finale.

È Edoardo Stoppa, il cui trionfo è offerto a 1,50. L’avventura che dovrà vivere su Playa Olimpo insieme a Samuel Peron, al momento tra i protagonisti visto che, insieme ad Aras Senol ed Edoardo Franco, occupa il terzo gradino del podio dei favoriti a 7,50, sembrerebbe proprio che non comprometterà il suo ruolo. Stoppa piace e il suo spirito di avventura convince e appassiona il pubblico sempre più.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare Matilde Brandi. Dopo aver ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio (accettata) dal compagno Francesco Tafanelli, accettata, durante lo scorso appuntamento con il reality di Canale 5, la naufraga, vincente a 5,00, rimane la principale antagonista dell’ex inviato di ‘Striscia la Notizia’.

Chi non vincerà L’Isola dei Famosi 2024 per gli scommettitori?

Chi difficilmente non lascerà l’arcipelago honduregno da vincitore è Artur Dainese: il modello di origini ucraine (che ha già superato diverse nomination) rimane distaccato dal resto del gruppo, il suo trionfo si gioca a 20, ed è già in nomination per questa sera insieme all’attore Aras Senol e la ballerina e modella Greta Zuccarello (9,00). Chissà se sarà proprio lui a dover abbandonare definitivamente l’Honduras stasera.

Le new entry, Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai sono incluse in un’unica quota di 9. Per loro, sono pressoché vane le speranze di portare al termine l’avventura in Honduras con la medaglia d’oro del vincitore di questa edizione.

Stasera, nel corso della decima puntata, scopriremo il risultato del voto popolare… Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo.