Francesco Tafanelli: chi è il fidanzato di Matilde Brandi de L’Isola dei Famosi 2024

Nel corso della nona puntata de ‘L’Isola dei Famosi 2024’, in onda eccezionalmente domenica 19 maggio 2024, Matilde Brandi ha ricevuto la visita a sorpresa, in Honduras, del fidanzato, Francesco Tafanelli, il fidanzato che gli ha rivoluzionato completamente la vita dopo la separazione da Marco Costantini.

Tafarelli: “Non si può spiegare. Penso che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto”

Conosciamolo meglio:

Chi è Francesco Tafanelli fidanzato di Matilde Brandi de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

L’uomo ha 53 anni ed è napoletano. Scovando attentamente i social, scopriamo che il compagno della showgirl romana ha studiato presso l’Università Federico II di Napoli. Attualmente, lavora nel mondo del fashion come sales agent manager per marchi prestigiosi del mondo della moda quali Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano.

Ha un profilo Instagram @tafanellifrancesco che, ad oggi, è seguito da 41100 followers.

Non sappiamo se, in precedenza, sia stato sposato. Di sicuro, l’imprenditore ha un figlio, Federico, che definisce ‘la mia gioia’.

Brandi: “Se me lo posso permettere mi tratta da principessa finalmente. Sono onorata e felice di aver portato la Matilde vera, sincera, genuina. In questo percorso di purificazione”.

Tafanelli: “Sto benissimo. Dopo tutti questi giorni che non riusciamo a vederci, che bella come adesso non ti ho visto mai. Hai sprecato tante ore per truccarti e sistemarti ma non ne hai bisogno. Vederti splendere in questo modo, è uno splendido messaggio. Lo so che può sembrare strano e stucchevole… l’incontro tra me e Matilde non è casuale. E’ autentico, fatto di due persone che vogliono condividere. E’ una donna capace di insegnare tanto. Attraverso lei ho trovato un arricchimento umano”

Brandi: “Lui è un uomo schietto, vero, onesto. Quello che pensa dice”