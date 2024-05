In diretta su tvblog.it la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2024 del 19 maggio: il cast, i concorrenti naufraghi e opinionisti.

Questa sera, domenica 19 maggio 2024, su Canale 5, andrà in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel ruolo di opinionisti, e di Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviato.

Il programma è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. La regia è a cura di Roberto Cenci.

Isola dei Famosi 2024, puntata 19 maggio: anticipazioni

Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 è giunta la quinta eliminazione “ufficiale” del reality show con la conduzione di Vladimir Luxuria: il parere del pubblico al televoto eliminatorio è costato caro a Rosanna Lodi, costretta a lasciare l’Honduras. Verso la fine della serata, tuttavia, è arrivato inoltre un ritiro eccellente: quello dell’ex volto del cooking show MasterChef Italia Joe Bastianich, a causa di motivi di salute.

Con il ritiro di uno dei favoriti per la vittoria finale, la sfida si fa così ancora più serrata all’Isola, che tornerà in onda domenica 19 maggio 2024 per ripartire con il doppio appuntamento settimanale debuttando anche di mercoledì, con la finale del 4 giugno che è ormai alle porte.

Nella prossima puntata ci saranno 5 naufraghi a rischio eliminazione: i nominati sono infatti Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali. La neonaufraga Karina Sapsai ha nominato il maestro di Ballando con le Stelle Samuel Peron, mentre i naufraghi hanno scelto Valentina e Artur; i leader hanno invece optato per Khady e Alvina.

Isola dei Famosi 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti di questa diciottesima edizione e che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono (molti di questi anticipati da TvBlog):

Isola dei Famosi 2024, puntata 19 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire l’Isola dei Famosi 2024 in diretta dalle ore 21:40 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

