Pietro Fanelli: chi è il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi 2024

Assieme ai tredici concorrenti già annunciati, a meno di 24 ore, sono stati resi noti altri cinque naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in partenza, domani, lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Tra queste new entry, spicca Pietro Fanelli.

Conosciamolo meglio:

Chi è Pietro Fanelli de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Il concorrente ha 23 anni ed è nato a Torino. Pietro Fanelli si definisce un bohémien contemporaneo, un giovane poeta in un mondo dove la sua generazione ha smesso di amare l’arte per inseguire il sogno dell’influencer.

Scrive “testi, romanzi di filosofia, aforismi e poesie” e sta per pubblicare un libro dal titolo Mediocre scritto contemporaneo. È stato uno dei protagonisti del programma televisivo ‘Summer Job’. Oggi Pietro vive a Milano dove si dedica al lavoro di modello ma il suo obiettivo principale è quello di diventare un attore affermato.

Ha un profilo Instagram @iampietrofanelli che, ad oggi, conta oltre 25700 followers.

Non sappiamo se il cuore di Pietro, attualmente, batti per una ragazza o se voglia vivere l’esperienza in Honduras da single. Dalle foto, si scorgono anche dei tatuaggi.

E’ alto 183 cm e porta il numero 44 come numero di scarpe.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).