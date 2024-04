Khady Gueye: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Assieme ai tredici concorrenti già annunciati, a meno di 24 ore, sono stati resi noti altri cinque naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in partenza, domani, lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Tra queste new entry, spicca Khady Gueye.

Conosciamola meglio:

Chi è Khady Gueye de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

La concorrente ha 26 anni. Nata in Senegal, Khady è una modella per diversi brand di moda. Arriva in Italia a 6 anni con la mamma e uno dei fratelli minori per ricongiungersi con il papà che da anni lavorava nel nostro Paese.

Ancora minorenne, viene notata per strada da un talent scout, che le offre di lavorare nella moda, ma dopo pochissimo smette perché suo padre vuole si concentri sugli studi.

Diplomata all’istituto tecnico per il turismo, a 22 anni riprende il lavoro da modella, che le ha permesso di mantenersi da sola a Milano. Nel 2021 ha partecipato a ‘Ex on the beach 3’. Sogna da anni di partecipare all’Isola dei famosi, per il suo spirito avventuriero e la sua grande competitività.

Ha un profilo Instagram @khady0397 che, ad oggi, conta oltre 117 mila followers.

Non sappiamo se la neo naufraga abbia un fidanzato o sbarchi in Honduras da single.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere.

Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).